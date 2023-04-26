В Ірпені планують побудувати найбільший на Київщині технопарк

Міська рада Ірпеня шукає партнерів для будівництва найбільшого технопарку на Київщині. Про пре повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, пише “Голос Америки”.

Під проєкт виділять 350 гектарів землі державного значення між Ірпенем та селом Михайлівка-Рубежівка.

На території технопарку окрім виробничих потужностей планують побудувати офісний центр, магазини, майданчик для гелікоптерів та житло для тих, хто там працюватиме.

Наразі триває пошук партнерів. Місту вже вдалось залучити 14 європейських компаній та українську Ecosoft.

Бізнес має бути зареєстрованими і сплачувати податки в Ірпені.

“Компанії готові заходити і будуватися саме в Ірпені свої виробничі потужності, а для міста це дуже важливо — бо це робочі місця і податки,” — зазначає Маркушин.

Раніше ми писали, що у Бучі побудують інноваційний технопарк з IT- та медичний кластерами.