У Бучі випустять на маршрути німецькі автобуси

У Бучі в травні випустять на маршрути автобуси, подаровані муніципалітетами німецьких міст Дрезден та Бергіш Гладбах, повідомляє міський голова Анатолій Федорук.

Бучанська громада отримала власного перевізника. Ліцензію на пасажирські перевезення тепер має комунальне підприємство «Бучатранссервіс», який і випускає подарований транспорт на маршрути. Цей проєкт готували з осені 2022 року.

«Невдовзі мешканці громади зможуть оцінити нову якість перевезення. Вірю, що це лише початок майбутньої розгалуженої системи комунального транспорту Бучі», — зазначив Федорук.

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