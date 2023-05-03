У Києві відбудеться фестиваль «Протасів Яр» пам’яті активіста й розвідника Романа Ратушного

У Києві пройде фестиваль «Протасів Яр» пам’яті громадського активіста й розвідника 93-ї бригади «Холодний яр» Романа Ратушного.

Захід триватиме з 27 травня до вересня, повідомляють на сторінці громадської організації «Захистимо Протасів Яр».

Головна мета фестивалю — поширення ідеї громадського активізму, сили локальних громад, об’єднань небайдужих громадян, а також історії про те, як зусилля однієї людини або малої групи людей, їхні віра і відчуття відповідальності за власний дім можуть змінити власний район, місто та всю Україну.

Основною локацією для мистецьких подій стане Протасів Яр і будівля Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Там проходитимуть заходи таких напрямків:

мистецький (кінопокази, концерти, поетичні читання, лекції, створення муралу);

демократії і прав людини (дискусії, розмови, лекції, покази й обговорення документальних фільмів);

історичний (лекції, екскурсії).

Під час усіх фестивальних днів діятиме дитяча програма.

Уже відомо, що учасниками заходу стануть Тарас Лютий, Володимир Єрмоленко, Алім Алієв, KOZAK SYSTEM, Вахтанґ Кебуладзе, Станіслав Асєєв, Мар’яна Садовська, Наталка Ворожбит, Ігор Козловський, Софія Безверха, Римма Зюбіна, «ТЕЛЬНЮК: Сестри», «Капела Збитень», «Хорея Козацька», Grozovska Band та інші.

У межах фестивалю збиратимуть кошти на підтримку захисників України.

Раніше ми писали, що в Малій Опері пройде благодійний мистецький фестиваль «На часі».

Фото: фейсбук-сторінка Романа Ратушного