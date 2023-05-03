Фільм «Люксембург, Люксембург» третій тиждень лідирує в українському прокаті

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Марія Іващук
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Фільм «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча вже третій тиждень є лідером українського прокату.

За третій вікенд стрічка зібрала 6,21 мільйона гривень, її проглянули ще 40 737 глядачів.

Усього ж з 12 квітня фільм заробив понад 23 млн. грн., його переглянули понад 156 713 глядачів.

156 тисяч глядачів за три тижні прокату – це вдвічі більше, ніж зібрав перший фільм режисера "Мої думки тихі".

“Люксембург, Люксембург” – другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. Він брав участь у конкурсі “Горизонти” на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. 13 квітня стартував показ стрічки в українських кінотеатрах.

Головні ролі у «Люксембург, Люксембург» зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» – брати Раміл та Аміл Насірови. Зйомки фільму відбувались у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі.

Опубліковано: 03 травня 2023
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