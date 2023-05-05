В Індії пройде перший фестиваль української культури Future Perfect: що там буде

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Ірина Маймур
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В Індії вперше організовують фестиваль української культури Future Perfect.

Захід проходитиме з 5 до 8 травня у Нью-Делі, повідомили на сайті Українського інституту.

Фестиваль Future Perfect пропонує погляд на світ через українську музику, літературу, кіно, фотографію та мистецтво. Жителі та гості Нью-Делі почують творчі голоси з України та дізнаються про їхній внесок у формування культурного ландшафту Європи та світу.

У програмі фестивалю заплановані кінопокази, панельні дискусії, літературні читання та театральні перфоманси.

«Для нас важливо, щоб голос України лунав в усьому світі. У Південній Азії, насамперед в Індії, є надзвичайно багато можливостей для розвитку української культурної дипломатії. Ми цінуємо, що на початку цього шляху нам допомагають європейські партнери», – розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

Фестиваль відкриють відомі українські митці: письменниця Гаська Шиян та художниця і кураторка Марія Куліковська.

Партнерами заходу стали Український інститут спільно з EUNIC India за підтримки Представництва Європейського Союзу в Індії.

Раніше ми писали, що в Києві відбудеться фестиваль «Протасів Яр» пам’яті активіста й розвідника Романа Ратушного.

Фото: Український інститут

Опубліковано: 05 травня 2023
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