Фестиваль Strichka оголосив повний цьогорічний лайнап

Фестиваль сучасної електронної музики Strichka оголосив повний лайнап.

У ньому нараховується 45 артистів, з яких 5 іноземців: Afriqua (США), Franck Vigroux & Antoine Schmitt (Франція), а також Kind Des Geistes і John Dimas (Німеччина).

Повний лайнап фестивалю у 2023 році:

Afriqua

Alex Savage

Aliana

Alina Pash

Alinikus

Amir

Bambu

Borys

Brooht

Brother G

Bunht

Emil Asadow

Franck Vigroux & Antoine Schmitt

Gapon

Hidden Element

Human Margareeta

Igor Glushko

Kind Des Geistes aka ISH

Jazzmate

John Dimas

Karine

M. Tkachenko

MachineRoom

Neonknight

Paul Thompson

Peshka

Ponura

Potreba Group

Radiant Future

Ready in LED

Recid

Revolt

Roman K

Sasha Zhylyayev

Seba Korecky

Shatalow

Ship Her Son

Shultz.Sashaa

Sibil

Splinter UA & Louwave

Symonenko

Trippsy

The Against

Travis

Zolaa.

За два дні фестивалю на фабриці буде задіяно більшість її частин, які об'єднаються у єдину мережу музичних і мистецьких майданчиків та зон відпочинку.

Буде сім локацій для виступів, нестандартні світлові рішення, увага до деталей та якості звуку, сучасні декорації на основі традиційних мотивів, фудкорт, та декілька супер-концертів у Дворі.

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer.

Коли: 20 та 21 травня.

Ціни: від 1350 гривень. Купити їх можна за посиланням .

Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.

Раніше ми писали , що останній раз фестиваль проводився у вересні 2021 року.