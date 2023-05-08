Фестиваль Strichka оголосив повний цьогорічний лайнап

Фестиваль сучасної електронної музики Strichka оголосив повний лайнап.
У ньому нараховується 45 артистів, з яких 5 іноземців: Afriqua (США), Franck Vigroux & Antoine Schmitt (Франція), а також Kind Des Geistes і John Dimas (Німеччина).
За два дні фестивалю на фабриці буде задіяно більшість її частин, які об'єднаються у єдину мережу музичних і мистецьких майданчиків та зон відпочинку.
Буде сім локацій для виступів, нестандартні світлові рішення, увага до деталей та якості звуку, сучасні декорації на основі традиційних мотивів, фудкорт, та декілька супер-концертів у Дворі.
Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer.
Коли: 20 та 21 травня.
Ціни: від 1350 гривень. Купити їх можна за посиланням.
Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.
Раніше ми писали, що останній раз фестиваль проводився у вересні 2021 року.
Фото: Strichka Festival