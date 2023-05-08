Фестиваль Strichka оголосив повний цьогорічний лайнап

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Валерія Гуржий
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Фестиваль сучасної електронної музики Strichka оголосив повний лайнап.

У ньому нараховується 45 артистів, з яких 5 іноземців: Afriqua (США), Franck Vigroux & Antoine Schmitt (Франція), а також Kind Des Geistes і John Dimas (Німеччина).

Повний лайнап фестивалю у 2023 році:

  • Afriqua
  • Alex Savage
  • Aliana
  • Alina Pash
  • Alinikus
  • Amir
  • Bambu
  • Borys
  • Brooht
  • Brother G
  • Bunht
  • Emil Asadow
  • Franck Vigroux & Antoine Schmitt
  • Gapon
  • Hidden Element
  • Human Margareeta
  • Igor Glushko
  • Kind Des Geistes aka ISH
  • Jazzmate
  • John Dimas
  • Karine
  • M. Tkachenko
  • MachineRoom
  • Neonknight
  • Paul Thompson
  • Peshka
  • Ponura
  • Potreba Group
  • Radiant Future
  • Ready in LED
  • Recid
  • Revolt
  • Roman K
  • Sasha Zhylyayev
  • Seba Korecky
  • Shatalow
  • Ship Her Son
  • Shultz.Sashaa
  • Sibil
  • Splinter UA & Louwave
  • Symonenko
  • Trippsy
  • The Against
  • Travis
  • Zolaa.

За два дні фестивалю на фабриці буде задіяно більшість її частин, які об'єднаються у єдину мережу музичних і мистецьких майданчиків та зон відпочинку.

Буде сім локацій для виступів, нестандартні світлові рішення, увага до деталей та якості звуку, сучасні декорації на основі традиційних мотивів, фудкорт, та декілька супер-концертів у Дворі.

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer.

Коли: 20 та 21 травня.

Ціни: від 1350 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Фестиваль Strichka вважається однією з головних танцювальних подій електронної сцени Києва.

Раніше ми писали, що останній раз фестиваль проводився у вересні 2021 року.

Фото: Strichka Festival

Опубліковано: 08 травня 2023
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