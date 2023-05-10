Куди піти у Києві 12-14 травня: маркет Всі. Свої, вистава Наталки Ворожбит та вечірки у "Хвильовому"

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Валерія Гуржий
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Протягом 12-14 травня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: маркет Всі. Свої, вистава Наталки Ворожбит у Театрі на Подолі, показ фільму "Люксембург, Люксембург" за участ Антоніо Лукіча, виступи відомих коміків та багато іншого.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Kureni Вінтажні

Дім Культури – це об’єднання ді-джеїв з столиці, які на своїх заходах роблять невимушений тріп по «мотивам і повістям» від диско до техно.

Суботня атмосфера і природа змусять забути про час та погрузитися у свій власний світ з музикою від аутентичного проекту - BESSARION [Tbilisi], та сетами українських продюсерів, які готують багато власної музики і анрелізів.

Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 12 травня з 17:00 та 13 травня з 16:00
Ціни: 12 травня вхід вільний і будь який донат залишається на ваш розсуд. 13 травня перші 100 онлайн квитків - 300 грн. Подробиці та квитки за посиланням.

Травневий вікенд у "Хвильовому"

З п'ятниці по неділю у барі "Хвильовий" проходитимуть музтчні вечірки. Серед виконавців: Artem Kleins, Yaroslav Lenzyak, Data Molfar, OCHII та інші.

Де: "Хвильовий", вулиця Верхній Вал, 18
Коли: 12 травня 2023, 17:00, 13 травня 2023, 18:00, 14 травня 2023, 13:00
Ціни: в залежності від дня. У п'ятницю донат від 100 гривень, у суботу квиток – 200 гривень, неділю – вільний донат. Подробиці та квиток за посиланням.

Вистава "Зелені коридори" у Театрі на Подолі

Міжнародна прем’єра в Театрі на Подолі. Наталка Ворожбит — драматургиня, культурна амбасадорка України, тонка психологиня та іронічна спостерігачка, написала п’єсу про наше сьогодні.

Четверо жінок із різних міст України пройшли зеленим коридором на захід і опинилися в безпеці. Та кожна з них принесла з собою власне пекло та любов до життя, дітей, тварин та Батьківщини. Чи закінчилася їхня драма гепі ендом? Чи історія лише починається?

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20А.
Коли: 12 травня 2023, 18:00
Ціни: 250-700 гривень. Квитки за посиланням.

Вікенд із музикою та стендапами у Green Bar

12, 13 та 14 травня тут одразу три дні святкуватимуть відкриття-перезапуск. На кожен день — своя розважальна програма. 12 травня діджей-сет у закладі гратиме майстер перкусії Slava OX, 13 травня відбудеться акустичний вечір українського співака BRYANGIN, а 14-го — радуватимуть гострими жартами стендап-коміки Андрій Бережко та Джейхун Сафаров.

Де: Green Bar, вулиця Хорива 1А.
Коли: 12-14 травня з 19:00
Ціни: від 300 гривень. Подробиці та квитки за посиланням.

Виставка "Обереги з війни"

8 травня 2023 р., в День пам’яті та примирення, музейники перекинули місточок між поколіннями. Між тими, хто боровся й зазнавав поневірянь у лихолітті Другої світової війни й кривавих жорнах нацистської окупації та сталінських репресій, і тими, хто бореться нині проти російського агресора за свою свободу й гідність, за незалежність і державний суверенітет України.

З артефактами, що допомогли українцям утриматися на краю прірви історії, можна ознайомитися на виставці «Обереги з війни».

Де: Національний музей історії України у Другій світовій війні, вулиця Лаврська, 27
Коли: понеділок – п’ятниця – 10:00–19:00, субота – неділя – з 10:00–20:00
Ціни: 20-100 гривень. Подробиці за посиланням.

Субота

Маркет Всі. Свої: Дні української сукні

365 днів на рік є привід, аби одягнути сукню! А в українських брендів є безліч варіантів на будь-який смак та випадок, які покажуть на маркеті Дні української сукні.

Де: Всі. Свої, вулиця Десятинна, 12
Коли: 13–14 травня з 10:00 до 20:00
Ціни: безкоштовно. Подробиці за посиланням.

Підпільний Стендап – Білоус, Шатайло, Коломієць, Федоркова

«Underground Standup Club» - легендарне місце, де “Підпільний” виступає щодня. Цього разу на сцену вийдуть: Дмитро Білоус , Єгор Шатайло, Юра Коломієць, Катерина Федоркова.

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15.
Коли: 13 травня, 16:00 та 18:30.
Ціни: 250 - 400 грн. Подробиці та квитки за посиланням.

Неділя

Показ фільму «Люксембург, Люксембург» за участю режисера Антоніо Лукіча

14 травня о 14:00 відбудеться спеціальний показ стрічки «Люксембург, Люксембург» за участю режисера Антоніо Лукіча та актора Раміля Насірова. Стрічка «Люксембург, Люксембург» розповідає історію про двох братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі.

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26.
Коли: 14 травня о 14:00
Ціни: 170 гривень. Подробиці та квитки за посиланням.

Дегустація вин із Павлом Мнухіним

У барі разом із сомельє Павлом Мнухіним представлятимуть нову винну карту. Павло розповість про вина, а також їх можна буде продегустувати за вільний донат.

Де: Squat 17Б, вулиця Терещенківська 17б.
Коли: 14 травня 2023, 15:00
Ціни: Донат. Подробиці за посиланням.

Стендап та вино у Boho Yosai

«Стендап та вино у Boho Yosai» - це чудова можливість провести незабутній вечір з коханою людиною або в компанії друзів, насолодитись келихом вина або коктейлем та від душі посміятись. Цього вечора жартуватмуть: Макс Вишинський, Антон Тимошенко, Настя Зухвала, Андрій Бережко.

Де: «Boho Yosai», вулиця Івана Мазепи, 1, 3-й поверх
Коли: 14 травня 2023, 19:00
Ціни: 390-790 гривень

Концерт Євгена Хмари разом із Симфонічним оркестром ЗСУ

14 травня Євген Хмара разом із Симфонічним оркестром Збройних сил України під управлінням Дмитра Антонюка представлять киянам та гостям столиці програму із найкращих робіт композитора.

У виконанні більше ніж 40 музикантів звучатимуть мелодії, що зцілюють, заспокоюють та дарують рівновагу, пробуджують віру у справжні дива. Не пропустіть незабутній концерт!

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 14 травня 2023, 18:30
Ціни: від 190 гривень. Подробиці та квиток за посиланням.

Фото: Курені, Хвильовий, Наталка Ворожбит, Green Bar, Всі. свої, Єгор Шатайло, Squat, Антон Тимошенко, Національний музей історії України у Другій світовій війні, Concert.ua

Опубліковано: 10 травня 2023
Афіша Київ
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