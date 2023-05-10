Куди піти у Києві 12-14 травня: маркет Всі. Свої, вистава Наталки Ворожбит та вечірки у "Хвильовому"

Протягом 12-14 травня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: маркет Всі. Свої, вистава Наталки Ворожбит у Театрі на Подолі, показ фільму "Люксембург, Люксембург" за участ Антоніо Лукіча, виступи відомих коміків та багато іншого.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Дім Культури – це об’єднання ді-джеїв з столиці, які на своїх заходах роблять невимушений тріп по «мотивам і повістям» від диско до техно.

Суботня атмосфера і природа змусять забути про час та погрузитися у свій власний світ з музикою від аутентичного проекту - BESSARION [Tbilisi], та сетами українських продюсерів, які готують багато власної музики і анрелізів.

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 12 травня з 17:00 та 13 травня з 16:00

Ціни: 12 травня вхід вільний і будь який донат залишається на ваш розсуд. 13 травня перші 100 онлайн квитків - 300 грн. Подробиці та квитки за посиланням.

З п'ятниці по неділю у барі "Хвильовий" проходитимуть музтчні вечірки. Серед виконавців: Artem Kleins, Yaroslav Lenzyak, Data Molfar, OCHII та інші.

Де: "Хвильовий", вулиця Верхній Вал, 18

Коли: 12 травня 2023, 17:00, 13 травня 2023, 18:00, 14 травня 2023, 13:00

Ціни: в залежності від дня. У п'ятницю донат від 100 гривень, у суботу квиток – 200 гривень, неділю – вільний донат. Подробиці та квиток за посиланням.

Міжнародна прем’єра в Театрі на Подолі. Наталка Ворожбит — драматургиня, культурна амбасадорка України, тонка психологиня та іронічна спостерігачка, написала п’єсу про наше сьогодні.

Четверо жінок із різних міст України пройшли зеленим коридором на захід і опинилися в безпеці. Та кожна з них принесла з собою власне пекло та любов до життя, дітей, тварин та Батьківщини. Чи закінчилася їхня драма гепі ендом? Чи історія лише починається?

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20А.

Коли: 12 травня 2023, 18:00

Ціни: 250-700 гривень. Квитки за посиланням.

12, 13 та 14 травня тут одразу три дні святкуватимуть відкриття-перезапуск. На кожен день — своя розважальна програма. 12 травня діджей-сет у закладі гратиме майстер перкусії Slava OX, 13 травня відбудеться акустичний вечір українського співака BRYANGIN, а 14-го — радуватимуть гострими жартами стендап-коміки Андрій Бережко та Джейхун Сафаров.

Де: Green Bar, вулиця Хорива 1А.

Коли: 12-14 травня з 19:00

Ціни: від 300 гривень. Подробиці та квитки за посиланням.

8 травня 2023 р., в День пам’яті та примирення, музейники перекинули місточок між поколіннями. Між тими, хто боровся й зазнавав поневірянь у лихолітті Другої світової війни й кривавих жорнах нацистської окупації та сталінських репресій, і тими, хто бореться нині проти російського агресора за свою свободу й гідність, за незалежність і державний суверенітет України.

З артефактами, що допомогли українцям утриматися на краю прірви історії, можна ознайомитися на виставці «Обереги з війни».

Де: Національний музей історії України у Другій світовій війні, вулиця Лаврська, 27

Коли: понеділок – п’ятниця – 10:00–19:00, субота – неділя – з 10:00–20:00

Ціни: 20-100 гривень. Подробиці за посиланням.

Субота

365 днів на рік є привід, аби одягнути сукню! А в українських брендів є безліч варіантів на будь-який смак та випадок, які покажуть на маркеті Дні української сукні.

Де: Всі. Свої, вулиця Десятинна, 12

Коли: 13–14 травня з 10:00 до 20:00

Ціни: безкоштовно. Подробиці за посиланням.

«Underground Standup Club» - легендарне місце, де “Підпільний” виступає щодня. Цього разу на сцену вийдуть: Дмитро Білоус , Єгор Шатайло, Юра Коломієць, Катерина Федоркова.

Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська 15.

Коли: 13 травня, 16:00 та 18:30.

Ціни: 250 - 400 грн. Подробиці та квитки за посиланням.

Неділя

14 травня о 14:00 відбудеться спеціальний показ стрічки «Люксембург, Люксембург» за участю режисера Антоніо Лукіча та актора Раміля Насірова. Стрічка «Люксембург, Люксембург» розповідає історію про двох братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі.

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26.

Коли: 14 травня о 14:00

Ціни: 170 гривень. Подробиці та квитки за посиланням.

У барі разом із сомельє Павлом Мнухіним представлятимуть нову винну карту. Павло розповість про вина, а також їх можна буде продегустувати за вільний донат.

Де: Squat 17Б, вулиця Терещенківська 17б.

Коли: 14 травня 2023, 15:00

Ціни: Донат. Подробиці за посиланням.

«Стендап та вино у Boho Yosai» - це чудова можливість провести незабутній вечір з коханою людиною або в компанії друзів, насолодитись келихом вина або коктейлем та від душі посміятись. Цього вечора жартуватмуть: Макс Вишинський, Антон Тимошенко, Настя Зухвала, Андрій Бережко.

Де: «Boho Yosai», вулиця Івана Мазепи, 1, 3-й поверх

Коли: 14 травня 2023, 19:00

Ціни: 390-790 гривень

14 травня Євген Хмара разом із Симфонічним оркестром Збройних сил України під управлінням Дмитра Антонюка представлять киянам та гостям столиці програму із найкращих робіт композитора.

У виконанні більше ніж 40 музикантів звучатимуть мелодії, що зцілюють, заспокоюють та дарують рівновагу, пробуджують віру у справжні дива. Не пропустіть незабутній концерт!

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 14 травня 2023, 18:30

Ціни: від 190 гривень. Подробиці та квиток за посиланням.

Фото: Курені, Хвильовий, Наталка Ворожбит, Green Bar, Всі. свої, Єгор Шатайло, Squat, Антон Тимошенко, Національний музей історії України у Другій світовій війні, Concert.ua