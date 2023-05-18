Українці просять запровадити окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах “Укрзалізниці”

На сайті Кабміну створили петицію із закликом створити окремі вагони для жінок та чоловіків у потягах «Укрзалізниці», які слідують маршрутом довше 6 годин.

За три доби петицію підписали понад 6000 людей.

«На довгих маршрутах (від 6 годин), коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки, такі як нав’язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Окрім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати потребу змінити одяг, що зробити у присутності представника іншої статі неможливо», — йдеться в описі петиції.

Авторка петиції пропонує додати фільтр «стать» під час купівлі квитка. У випадку відсутності місць у "змішаних" вагонах пропонують реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей.

Для розгляду Кабміном потрібно зібрати 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, що 31 липня 2020 року в купейному вагоні поїзда «Маріуполь — Київ» на пасажирку напав чоловік, який намагався її зґвалтувати.