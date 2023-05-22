Uber планує знову запустити проєкт Shuttle в Україні

Американська компанія Uber Technologies планує перезапустити проєкт Shuttle в Україні, від якого відмовилася 2021 року.

Про це керівник міжнародних зв'язків Uber Метью Девлін повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Єдиною причиною, через яку ми призупинили Shuttle, насправді була проблема з COVID-19. І думаю, що ми точно хотіли б перезапустити в Україні цей продукт"

За словами Метью Девліна, Shuttle потрібні на постійних маршрутах, які використовує багато людей, і зазвичай ці маршрути сполучають їхню роботу і дім.

Як раніше ми писали, сервіс замовлення поїздок у мікроавтобусі за визначеним маршрутом від Uber працював у Києві 2,5 роки. Станом на листопад 2021 року містом курсувало близько 40 маршрутів у різних напрямках.

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