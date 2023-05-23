Prometheus запускає безкоштовний курс про роботу з ChatGPT

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Ірина Маймур
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6 червня на освітній платформі Prometheus стартує безоплатний онлайн-курс «Початок роботи з ChatGPT».

Його мета — познайомити користувачів із корисними можливостями чатбота зі штучним інтелектом та навчити правильно формулювати запити до нього.

Автор і лектор курсу — регіональний директор Microsoft і виконавчий директор DevRain Олександр Краковецький.

Під час навчання слухачі курсу зможуть зареєструватися та почати роботу з ChatGPT. Їм покажуть, як використовувати його можливості в різних ситуаціях: для генерації ідей, навчання, роботи з кодом тощо. Лектор порадить, як формулювати запити так, щоби отримувати конкретні та коректні відповіді від чатбота. Також слухачі дізнаються, у яких сценаріях ChatGPT може ефективно виконувати завдання, а в яких — ні.

Курс складається з десяти навчальних модулів, восьми відеолекцій від двох до п’яти хвилин і чотирьох скрінкастів. Він розрахований на тих, хто вже чув про ChatGPT, але ще не використовує його можливості.

Щоби стати слухачем курсу, необхідно зареєструватися за посиланням.

Раніше ми писали, що VeteranHub та SoftServe запускають безкоштовний ІТ-курс для ветеранів та членів їхніх сімей.

Фото: Choong Deng Xiang/Unsplash

Опубліковано: 23 травня 2023
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