Злата Огнєвіч, Руслана, Дантес: у Києві відбудеться благодійний фестиваль "Азов Артнаступ"

27 травня в Києві відбудеться благодійний фестиваль "Азов Артнаступ". Усі зібрані кошти будуть перераховані на потреби артилерії бригади «Азов».

На сцену вийдуть: Злата Огнєвіч, Дантес, Д. Астаф'єва, Сергій Подвеза, Воплі Відоплясова, Макс Пташник, Наталя Могилевська та інші виконавці. Ведучим заходу буде Тімур Мірошниченко.

На фестивалі також будуть фотозони, фудрокти та ярмарок з мерчем від Azov One.

Де: парк «Муромець» (X-Park, проспект Романа Шухевича, біля Північного мосту).

Коли: 27 травня, з 12:30 до 20:00.

Ціна: донат від 400 грн. Дітям, військовим та їх родинам вхід безкоштовний.

Раніше ми писали, що оголосили лайнап фестивалю "Стадіон Культури".