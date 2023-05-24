"ВВ", "Latexfauna": оголосили лайнап фестивалю "Стадіон Культури"

3-4 червня у Києві на території Льодового стадіону відбудеться фестиваль “ Стадіон культури “.

Нещодавно оргінізатори повідомили, що на заході виступатимуть Василь Байдак, Олег Скрипка та гурт «Воплі Відоплясова», "Latexfauna", "Our Atlantic", а також диджеї.

Окрім того, на фестивалі проходитимуть різноманітні лекції на тему літератури, кіно, гастрономії, спорту та медичної допомоги. Також будуть розважальні зони для дітей і зони відпочинку для дорослих.

Зібрані кошти підуть на закриття збору «Район #1», який допомагає у відновленні житла військового Романа Голода з Чернігівської області.

“Стадіон Культури” — це 13 000 квадратних метрів культурного простору, де об’єднані креативні індустрії, просвітницькі проекти та благодійні ініціативи у форматі фестивалю.

Де: Проспект Академіка Глушкова, 9.

Коли: 3 та 4 червня.

Ціна: 250 гривень.

Всі подробиці проекту можна дізнатися за посиланням .

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