У половині вагонів «Укрзалізниці» влітку працюватимуть кондиціонери

«Укрзалізниця» завершує підготовку рухомого складу до літнього сезону. Усі необхідні роботи планують виконати до до 31 травня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Із 2151 вагонів активного літнього парку зараз ми вже підготували 1902 вагони, з них — 1064 вагони з кондиціонуванням», — ідеться в повідомленні.

Під час підготовки вагонів до літнього сезону залізничники проводять продув системи вентиляції вагонів, очистку повітряних фільтрів вагонів, розконсервування та дозаправлення системи кондиціонування повітря, розконсервування вікон після зимового періоду та інші роботи.

В УЗ зазначили, що обирати квитки до вагону з кондиціонуванням можна в застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в чат-боті. Біля кожного вагону є відповідна позначка, яка допоможе зорієнтуватися під час купівлі квитків.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» протестує жіночі купе.

Фото: «Укрзалізниця»