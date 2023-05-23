«Укрзалізниця» протестує жіночі купе

В «Укрзалізниці» оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Наразі їх хочуть протестувати впродовж кількох місяців.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

До спеціальних купе пускатимуть жінок, трансжінок, мам із дітьми до 6 років будь-якої статі. Але наразі «цей діалог ще відкритий».

Наразі точно не визначили, на яких маршрутах чекати жіночі купе. Однак відомо, що це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.

Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою.

Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці». Доплачувати за жіноче купе не треба буде.

Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Сьогодні всі нові та модернізовані вагони «Укрзалізниці» (близько 15% вагонів у активному використанні) обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Для провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася петиція про створення в поїздах окремих вагонів для жінок і чоловіків. За тиждень її підписало понад 20 тисяч осіб.

Фото: «Укрзалізниця»