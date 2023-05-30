Влітку Україна може повернутися до графіків відключення світла

У липні-серпні цього року Україна може повернутися до погодинних відключень світла.

Про це в етері теемарафону повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами зараз українській енергосистемі бракує потужностей у пікові години і вже доводилось терміново імпортувати електрику з Румунії та Польщі, щоб покрити дефіцит споживання.

"Судячи з усього саме бізнес перший буде обмежений у постачанні електрики і відповідно буде два виходи: імпортувати з Європи або взагалі не працювати. Проте європейська електрика в 2-2,5 рази дорожча ніж в Україні"

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