Влітку Україна може повернутися до графіків відключення світла

У липні-серпні цього року Україна може повернутися до погодинних відключень світла.
Про це в етері теемарафону повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
За його словами зараз українській енергосистемі бракує потужностей у пікові години і вже доводилось терміново імпортувати електрику з Румунії та Польщі, щоб покрити дефіцит споживання.
"Судячи з усього саме бізнес перший буде обмежений у постачанні електрики і відповідно буде два виходи: імпортувати з Європи або взагалі не працювати. Проте європейська електрика в 2-2,5 рази дорожча ніж в Україні"