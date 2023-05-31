Продовження “Відьмака”, “Чорне дзеркало” та сіквел "Сексу у великому місті": 12 серіалів червня

Початок літа змусить двічі подумати над тим, як провести вечір: на прогулянці містом чи за серіалом. Адже до виходу готуються дуже очікувані новинки та продовження, на кшталт “Ідола” з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd або нового сезону антології “Чорне дзеркало”.

На які ще серіали варто звернути, розповідаємо в добірці БЖ.

У ті дні

Дата виходу: 1 червня

В ролях: Кодзі Якусе, Каору Кобаясі, Юріко Іcіда, Кеньїті Ендо

1 сезон

Серіал заснований на подіях, що сталися в Японії у березні 2011 року. Тоді сильний землетрус спровокував цунамі, що переросло у справжню трагедію – катастрофу на електростанції Фукусіма-1.

Стрічка зображує перший тиждень після аварії.

Ідол

Дата виходу: 4 червня

В ролях: Лілі-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон, Трой Сіван, Джейн Адамс, Ден Леві

1 сезон

У червні виходить один з найочікуваніших серіалів року, прем’єра якого відбулась на цьогорічному Каннському кінофестивалі.

“Ідол” з Лілі-Роуз Депп в головній ролі присвячений музичній індустрії. Над створенням серіалу працював автор “Ейфорії” Сем Левінсон, а отже це буде дуже стильне шоу. Головна героїня – співачка-початківиця, яка марить славою та багатством. Вона знайомиться з продюсером, сподіваючись, що той посприяє її кар’єрі. Але виявляється, що він входить в закриту секту.

Чорне дзеркало

Дата виходу: 4 червня

В ролях: Сальма Хаєк, Рорі Калкін, Кейт Мара, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Бен Барнс, Зазі Бітц, Паапа Ессьєду

6 сезон

На цей сезон чекали роками, і нарешті глядачі отримують порцію серіалу-антології про недалеке майбутнє людства, залежного від гаджетів.

Обіцяють, що новий сезон буде масштабнішим за попередні і нагадуватиме радше кіно, аніж серіал.

Жахливе літо

Дата виходу: 5 червня

В ролях: Олівія Холт, Кьяра Аурелія, Фрой Гутьєррез

2 сезон

Детективний серіал розповідає про двох старшокласниць. Одна – популярна, друга – тиха та закрита, але заздрісна по відношенню до королеви шкільного балу. Одного разу низка подій перевертає життя кожної з них.

У продовженні історії героїнь чекають невирішені проблеми. Втім, хто цього разу стане жертвою обставин, поки що невідомо.

Засновано на реальних подіях

Дата виходу: 8 червня

В ролях: Кейлі Куоко, Кріс Мессіна, Ліана Ліберато, Том Бейтман, Прісцилла Кінтана, Брендон Кінер

1 сезон

Комедійний трилер із зіркою “Теорії великого вибуху” Кейлі Куоко розповідає про пару, яка очікує на появу дитини. Наче все добре, але пристрасті між ними вже немає. Тож вони знаходять нове спільне захоплення – запускають подкаст про серійних вбивць.

Переповнена кімната

Дата виходу: 9 червня

В ролях: Том Холланд, Аманда Сейфрід

1 сезон

Перший сезон серіалу-антології “Переповнена кімната”, знятий за мотивами роману Деніела Кіза “Таємнича історія Біллі Міллігана”.

Головні герої – пацієнт та лікарка. У Денні Саллівана діагностовано множинний розлид особистості. Його лікарка Рія намагається йому допомогти, а заразом вирішити проблеми в особистому житті. Автори обіцяють, що наступні сезони серіалу будуть присвячені людям з незвичними психічними розладами.

Ходячі мерці: Мертве місто

Дата виходу: 18 червня

В ролях: Лорен Кохен, Джеффрі Дін Морган, Гай Чарльз, Каріна Ортіз, Майкл Ентоні

1 сезон

Головними героями спін-офу популярної франшизи “Ходячі мерці” стали Меггі Рі та Ніган Сміт, які разом вирущаються на постапокаліптичний, відрізаний від землі Мангеттен. Деталей шоуранери не відкривають, але очевидно, що на глядачів чекає боротьба героїв із зомбі.

Таємне вторгнення

Дата виходу: 21 червня

В ролях: Семюел Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кобі Смолдерс, Мартін Фріман, Емілія Кларк, Олівія Колман

1 сезон

Marvel продовжує розширювати свій всесвіт. Цього разу на нас чекає серіал, заснований на коміксах “Таємне вторгнення”.

Головний герой Нік Ф’юрі повертається з таємної місії в космосі. За його відсутності владу на землі захопив Талос – представник іншопланетної раси, який здатен мімікрувати під людей. Тепер Ф’юрі разом з агентами “ЩИТ” має врятувати від нього світ.

І просто так

Дата виходу: 22 червня

В ролях: Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Сара Рамірес

2 сезон

Шоуранери серіалу не планували продовження про пригоди дорослих Кері, Міранди та Шарлотти, але остання серія першого сезону "Сексу у великому місті" натякала, що другому точно бути.

В нових епізодах ми знову зустрінемось з героїнями в яскравому Нью-Йорку, де на них чекають смішні ситуації та драматичні зустрічі з колишніми.

Ведмідь

Дата виходу: 22 червня

В ролях: Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі

2 сезон

Головний герой серіалу – шеф-кухар з Нью-Йорку, який покинув роботу в престижному ресторані заради сімейного бізнесу, невеликої закусочної. Тут панує гнітюча атмосфера боргів та відсутності вправного менеджменту. Тож герой намагається зробити все, аби втримати на плаву справу, якою займався покійний брат.

Захоплений рейс

Дата виходу: 28 червня

В ролях: Ідріс Ельба, Ніл Мескелл, Ів Майлс, Крістін Адамс, Макс Біслі

1 сезон

Головний герой міні-серіалу – корпоративний перемовник. Він летить з Дубаю до Лондона, коли літак захоплюють терористи. В нього є сім годин польоту для того, аби застосувати професійні навички і врятувати пасажирів.

Відьмак

Дата виходу: 29 червня

В ролях: Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Джоі Беті, Імона Феррен, Кессі Клер

3 сезон

Третій сезон “Відьмака” стане останнім для Генрі Кавілла – починаючи з четвертого сезону, його замінить Ліам Хемсворт. Головний герой історії – мисливець-мандрівник Геральт, який полює на чудовиськ.

В основі третього сезону лежить роман “Кров ельфів”. Геральт намагається сховати Цирі від монархів, магів та монстрів. Він сповнений рішучості захистити сім'ю, але змушений буде поставити на карту все, аби не втратити її.