"Укрзалізниця" збільшить кількість місць на маршруті Київ-Варшава

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Марія Іващук
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“Укрзалізниця” працює над розширенням прямого сполучення між Києвом та Варшавою. Про це повідомляє перевізник.

“Укрзалізниця” планує збільшити у 2-3 рази кількість місць на маршрутах між українською та польською столицями. Це планують здійснити завдяки запуску стандартних вагонів УЗ.

На сьогодні польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають тримісні купе.

“Зараз це найдефіцитніший напрямок: кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць”, – зазначає українських перевізник.

Вже проведено переговори щодо сумісності вагонів УЗ з польською інфраструктурою та виконано успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту.

Опубліковано: 31 травня 2023
Укрзалізниця
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