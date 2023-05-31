Київська школа економіки запускає навчальну програму з урбаністики і повоєнної відбудови

127
Ірина Маймур
share share

Київська школа економіка запускає нову магістерську програму з урбаністики та повоєнної відбудови (MUR). Вона стартує у жовтні.

Програма включає гранти і стипендії для ВПО й тих, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року, пишуть на сайті школи.

Вона підійде не тільки українцям, які хочуть побудувати кар’єру у сфері міського розвитку, а й усім, хто планує долучитися до відновлення міст, які постраждали через агресію рф.

Програма проводитиметься англійською мовою та матиме фокус на практику. Під час навчання студентів готуватимуть до роботи аналітиками, радниками й топменеджерами в міськрадах, архітектурних бюро та інших установах. Також випускники можуть працювати менеджерами з міського планування, фахівцями з питань міської економіки чи міської безпеки або будувати академічну кар’єру як науковці.

Набуті навички дадуть їм змогу вирішити найскладніші виклики міського розвитку та повоєнної відбудови України, формування нових міст майбутнього, розвитку соціальних міських просторів, вивчення процесів міської міграції.

Узяти участь у програмі зможуть тільки учасники бойових дій, їхні діти та внутрішньо переміщені особи. Також пропонують програму Come back home, що заохочує повернутися тих, хто покинув Україну через війну.

Раніше ми писали, що Projector запустить безкоштовні курси з маркетингу для жінок.

Фото: Kyiv School of Economics

Опубліковано: 31 травня 2023
share share
Продовження “Відьмака”, “Чорне дзеркало” та сіквел "Сексу у великому місті": 12 серіалів червня Продовження “Відьмака”, “Чорне дзеркало” та сіквел "Сексу у великому місті": 12 серіалів червня Куди піти у Києві 2-4 червня: виступ Христини Соловій та ВВ, фестиваль Brave wine і квітковий ярмарок Куди піти у Києві 2-4 червня: виступ Христини Соловій та ВВ, фестиваль Brave wine і квітковий ярмарок Біля «Палацу Україна» відкрили бістро з шаурмою та бургерами 111 Bistro & Bar Біля «Палацу Україна» відкрили бістро з шаурмою та бургерами 111 Bistro & Bar "Укрзалізниця" збільшить кількість місць на маршруті Київ-Варшава "Укрзалізниця" збільшить кількість місць на маршруті Київ-Варшава В Українці відновили висотку, яку пошкодив уламок російської ракети у квітні В Українці відновили висотку, яку пошкодив уламок російської ракети у квітні До кінця осені в Києві не курсуватимуть трамваї №14 та 15 До кінця осені в Києві не курсуватимуть трамваї №14 та 15 Як виглядатиме кесон на Оболоні після капітального ремонту: фінальні візуалізації Як виглядатиме кесон на Оболоні після капітального ремонту: фінальні візуалізації У Києві живе найбільше переселенців серед усіх українських міст У Києві живе найбільше переселенців серед усіх українських міст
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.