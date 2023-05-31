Київська школа економіки запускає навчальну програму з урбаністики і повоєнної відбудови

Київська школа економіка запускає нову магістерську програму з урбаністики та повоєнної відбудови (MUR). Вона стартує у жовтні.

Програма включає гранти і стипендії для ВПО й тих, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року, пишуть на сайті школи.

Вона підійде не тільки українцям, які хочуть побудувати кар’єру у сфері міського розвитку, а й усім, хто планує долучитися до відновлення міст, які постраждали через агресію рф.

Програма проводитиметься англійською мовою та матиме фокус на практику. Під час навчання студентів готуватимуть до роботи аналітиками, радниками й топменеджерами в міськрадах, архітектурних бюро та інших установах. Також випускники можуть працювати менеджерами з міського планування, фахівцями з питань міської економіки чи міської безпеки або будувати академічну кар’єру як науковці.

Набуті навички дадуть їм змогу вирішити найскладніші виклики міського розвитку та повоєнної відбудови України, формування нових міст майбутнього, розвитку соціальних міських просторів, вивчення процесів міської міграції.

Узяти участь у програмі зможуть тільки учасники бойових дій, їхні діти та внутрішньо переміщені особи. Також пропонують програму Come back home, що заохочує повернутися тих, хто покинув Україну через війну.

Раніше ми писали, що Projector запустить безкоштовні курси з маркетингу для жінок.

Фото: Kyiv School of Economics