Дванадцять київських кафе організують Donut Weekend, аби зібрати кошти на ЗСУ

Ponchyk Boy та ще 11 закладів проведуть у Києві Donut Weekend, присвячений Національному дню пончика в США.

Під час заходу збиратимуть кошти на авто для ЗСУ, пише Posteat.

Київський Donut Weekend проходитиме з 2 до 4 червня. Окрім Ponchyk, до заходу доєднаються «Дилетант», Mates, Leilia Bakery, «Багряний», O’Plich.Gastro, Peachy, «Орнамент», Soul Cafe, «Вимір», «50/45 с» та «Спільнота кави».

Відвідувачі матимуть змогу спробувати класичні донати від Ponchyk Boy та спеціалітет — пончик Ілля (зі смаком батончика Snikers). Також під час заходу можна буде поласувати новим пончиком із ревеню й полуниці від Leilia Bakery.

Ponchyk Boy передадуть 20% від каси за п’ятницю і 20% від зароблених за Donut Weekend у інших закладах коштів на збір на автівку для військової частини А 4548 морської піхоти, що воює під Вугледаром.

Національний день пончика в США заснували на знак пошани до представників гуманітарної місії Армії Порятунку. Під час Першої світової саме вони почали пригощати солдат пончиками.

Раніше ми писали, що в київських закладах встановили благодійні бокси зі вживаними книгами для підтримки ЗСУ.

Фото: Ponchyk Boy