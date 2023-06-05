Дивіться, який парк може з'явитися вздовж Микільської Слобідки

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Валерія Гуржий
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Презентували проєкт парку "Дикий Лівий", який може з'явитися на лівому березі Дніпра від моста Метро і вздовж всієї Микільської Слобідки до заказника "Горбачиха".

Про це повідомила Київська ініціатива «Дикий Лівий».

Концепт парку було розроблено за технічним завданням і за кошти місцевої громади. Проєкт розробляла «SBM Studio» - це українська команда світового рівня, авторству якої належить багато архітектурних проєктів у Харкові, як приклад «Саржин Яр», Києві, Дніпрі та інших містах країни.

Раніше ми писали, що біля станції метро «Шулявська» знесли біля 30 МАФів. Замість них облаштовують сквер.

Фото: Олена Фатєєва

Опубліковано: 05 червня 2023
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