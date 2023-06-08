Як безкоштовно відправити допомогу постраждалим через підрив Каховської ГЕС

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Марія Іващук
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Нова пошта запустила ініціативу для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС – поштовий оператор безкоштовно пересилатиме благодійні посилки.

Потрібні:

  • одяг, білизна та взуття для чоловіків, жінок та дітей усіх розмірів
  • продукти тривалого зберігання у заводському пакуванні
  • засоби гігієни
  • ліки

Будь-хто може відправити допомогу з найближчого відділення, для цього потрібно:

  1. Сказати оператору, що необхідно відправити допомогу у відділення Херсон №1.
  2. Отримувачем вказати БФ «Онуки» та зазначити, що відправка за рахунок отримувача.

Опубліковано: 08 червня 2023
Нова пошта
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