Як безкоштовно відправити допомогу постраждалим через підрив Каховської ГЕС

Нова пошта запустила ініціативу для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС – поштовий оператор безкоштовно пересилатиме благодійні посилки.
Потрібні:
- одяг, білизна та взуття для чоловіків, жінок та дітей усіх розмірів
- продукти тривалого зберігання у заводському пакуванні
- засоби гігієни
- ліки
Будь-хто може відправити допомогу з найближчого відділення, для цього потрібно:
- Сказати оператору, що необхідно відправити допомогу у відділення Херсон №1.
- Отримувачем вказати БФ «Онуки» та зазначити, що відправка за рахунок отримувача.