Як безкоштовно відправити допомогу постраждалим через підрив Каховської ГЕС

Нова пошта запустила ініціативу для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС – поштовий оператор безкоштовно пересилатиме благодійні посилки.

Потрібні:

одяг, білизна та взуття для чоловіків, жінок та дітей усіх розмірів

продукти тривалого зберігання у заводському пакуванні

засоби гігієни

ліки

Будь-хто може відправити допомогу з найближчого відділення, для цього потрібно: