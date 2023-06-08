У Броварах зріжуть понад три тисячі дерев задля будівництва нового ЖК

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Марія Іващук
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Міська рада Броварів дозволила зрізати 3306 дерев і 222 кущі для будівництва нового житлового комплексу, повідомляє Трибуна Бровари.

Йдеться про землі на вулиці Київській, 225, що знаходяться у державній власності.

На ділянці ростуть дерева різного віку та різних порід, серед яких — понад тисяча горнолистих кленів і понад пів тисячі беріз. З усіх дерев заплановано зберегти лише 12: 6 кленів, ялину, вербу, липу, дві сосни і тую.

За видалення дерев та кущів ТОВ «ДБК -Партнер» має заплатити місту відновну вартість у сумі 13,2 мільйона гривень.

Проєкт забудови передбачає, що два гектари виділять під озеленення — газони, кущі та дерева, — замість зрубаних насаджень.

Зрізатимуть дерева під будівництво 1-го та 2-го мікрорайонів ІV житлового району. Там планують побудувати шість 24-поверхівок на 2400 квартир. Квартири у новому ЖК мають отримати 180 військовослужбовців.

Перші поверхи відведуть під комерційні приміщення. У новому мікрорайоні планують побудувати дитсадок на 120 місць і п’ять надземних багаторівневих паркінгів на 1200 автомобілів.

За підсумками конкурсу забудовником визначили корпорацію «Житлобуд». Будувати новий масив планують три роки.

Опубліковано: 08 червня 2023
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