До кінця року на київському вокзалі запрацюють ліфти для людей з інвалідністю

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Валерія Гуржий
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На вокзалі Київ-Пасажирський біля першої платформи будують ліфти для людей з інвалідністю. Планується, що вони запрацюють до кінця року.

Про це пише "Великий Київ".

“Встановлення ліфтів забезпечить доступ до конкорсу з центральної частини вокзалу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також надасть можливість доступу до міського транспорту, який розташовується на Південному вокзалі”, – розповіли в "Укрзалізниці".

Додається, що що на платформах №2, 3, 4, 5, 6, 7 у подальшому планують розмістити 1 ліфт зі східної сторони конкорсу та 2 спарених ескалаторів із західної сторони конкорсу. Також платформу № 2 планують підняти до високого рівня.

Раніше ми писали, що на головному залізничному вокзалі Києва відкрився Iron Land – рекордний за площею у понад 700 квадратних метрів дитячий безпечний простір «Спільно» від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці.

Фото: Великий Київ

Опубліковано: 10 червня 2023
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