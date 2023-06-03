На центральному вокзалі Києва відкрився найбільший в Україні дитячий простір: що там є

На головному залізничному вокзалі Києва відкрився Iron Land – рекордний за площею у понад 700 квадратних метрів дитячий безпечний простір «Спільно» від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці.
Про це пише заступник директора з комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.
На дитячому просторі є:
- спортивно-ігрова зона від JuniorS (баскет, настільний теніс, корнхол, велотренажери, бадмінтон);
- футбольний корнер від залізничного ФК “Локомотив”;
- музей науки з залізничними експонатами від Малої Академії Наук;
- міні-модель “Тарпана” з доступом до кабіни машиніста;
- велика зелена ігрова зона для дітей від 3 до 16;
- бібліотека та ігротека;
- приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання;
- зони для підзарядки смартфонів та продумані місця очікування для батьків.
Зона є безкоштовною і відкрита з 06:00 до 23:00. У її межах працюють аніматори та психологи.
Раніше ми писали, що “Укрпошта” випустила благодійні марки, створені дітьми.
Фото: Tania Woods Rhys