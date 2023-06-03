На центральному вокзалі Києва відкрився найбільший в Україні дитячий простір: що там є

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Валерія Гуржий
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На головному залізничному вокзалі Києва відкрився Iron Land – рекордний за площею у понад 700 квадратних метрів дитячий безпечний простір «Спільно» від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці.

Про це пише заступник директора з комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.

На дитячому просторі є:

  • спортивно-ігрова зона від JuniorS (баскет, настільний теніс, корнхол, велотренажери, бадмінтон);
  • футбольний корнер від залізничного ФК “Локомотив”;
  • музей науки з залізничними експонатами від Малої Академії Наук;
  • міні-модель “Тарпана” з доступом до кабіни машиніста;
  • велика зелена ігрова зона для дітей від 3 до 16;
  • бібліотека та ігротека;
  • приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання;
  • зони для підзарядки смартфонів та продумані місця очікування для батьків.

Зона є безкоштовною і відкрита з 06:00 до 23:00. У її межах працюють аніматори та психологи.

Раніше ми писали, що “Укрпошта” випустила благодійні марки, створені дітьми.

Фото: Tania Woods Rhys

Опубліковано: 03 червня 2023
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