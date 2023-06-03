На центральному вокзалі Києва відкрився найбільший в Україні дитячий простір: що там є

На головному залізничному вокзалі Києва відкрився Iron Land – рекордний за площею у понад 700 квадратних метрів дитячий безпечний простір «Спільно» від ЮНІСЕФ та Укрзалізниці.

Про це пише заступник директора з комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.

На дитячому просторі є:

спортивно-ігрова зона від JuniorS (баскет, настільний теніс, корнхол, велотренажери, бадмінтон);

футбольний корнер від залізничного ФК “Локомотив”;

музей науки з залізничними експонатами від Малої Академії Наук;

міні-модель “Тарпана” з доступом до кабіни машиніста;

велика зелена ігрова зона для дітей від 3 до 16;

бібліотека та ігротека;

приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання;

зони для підзарядки смартфонів та продумані місця очікування для батьків.

Зона є безкоштовною і відкрита з 06:00 до 23:00. У її межах працюють аніматори та психологи.

Раніше ми писали, що “Укрпошта” випустила благодійні марки, створені дітьми.

Фото: Tania Woods Rhys