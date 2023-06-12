У Києві зведуть футуристичну зупинку-укриття від Makhno Studio: як вона виглядатиме

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Ірина Маймур
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Українська архітектурна студія Makhno Studio показала проєкт зупинки-укриття. Її можна збудувати за допомогою 3D-друку.

Технологія 3D-друку дасть змогу дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни, зазначають фахівці.

За словами архітекторів, бетонна суміш для зведення зупинки пройшла ретельні випробування на міцність і здатність захистити від уламків, а її футуристичний дизайн впишеться в будь-який міський ландшафт.

Перша така зупинка-укриття має незабаром з’явитися в Києві.

Якщо проєкт Makhno Studio підтримає місцева влада, громади та інші партнери, його масштабують.

Фото: Makhno Studio

Опубліковано: 12 червня 2023
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