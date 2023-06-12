Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" отримає продовження у вигляді серіалу

Українська студія Animagrad, що входить до групи Film.UA та французька компанія TeamTO разом працюватимуть над створення анімаційного 3D-мультсеріалу "Мавка. Лісова пісня".

Про це пише Variety.

«Дії відбуваються одразу після битви між людьми та Лешем, охоронцем лісу, яка сталася, коли решта лісових мешканців спали глибоким зимовим сном»

У кожному з 12 епізодів Мавка та її друзі зіткнуться з новими випробуваннями, отримають завдання допомогти лісу відновитися після битви та відновити порядок і гармонію.

Наразі «Мавка» була продана більш ніж у 80 країнах – це перший український фільм, який вийшов у такий широкий прокат, включаючи Францію, Італію, Іспанію, Австралію та Німеччину, а влітку приєднається Польща.