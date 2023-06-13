Біля будівлі «Квіти України» проводитимуть свопи, ярмарки, поетичні і музичні вечори

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Ірина Маймур
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Відтепер поряд із будівлею «Квіти України» будуть проводити свопи, поетичні читання, ярмарки й музичні вечори.

Про це повідомили в спільноті «Зберегти Квіти України».

Проведення івентів стало можливим завдяки тому, що довкола будівлі на прохання громади встановили антипаркувальні стовпчики й додатковий паркан.

Основний в’їзд із перехрестя вулиць Гоголівської та Січових Стрільців заблоковано. Тому тепер на зеленій зоні й у громадському просторі не будуть паркувати автівки.

«Це дозволить знову зустрічатись під стінами «Квітів України» для свопів, поетичних читань, ярмарок, музичних вечорів і таке інше», — говорять активісти.

Також заблокований в’їзд дасть змогу озеленювати клумби будівлі «Квіти України». Наразі тут уже проростають однорічні квіти та польові трави, що засіяли на толоці.

«Квіти України» — навчально-методичний павільйон у стилі пізнього модернізму на вулиці Січових Стрільців, 49. Споруджений у 1983–85 роках, він слугував платформою розповсюдження рослин, майданчиком експериментальної флористики, центром навчання та дозвілля містян.

Нагадаємо, що в червні 2021 року забудовник розпочав реконструкцію будинку, аби перетворити його на офісний центр із паркінгом. У липні почали почали зносити атріум споруди й пошкодили фасад. Активісти домоглися того, щоб роботи зупили, а споруда отримала охоронний статус пам’ятки архітектури й монументального мистецтва.

Далі було розпочато судові справи. Суд першої інстанції скасував наказ Мінкульту та Департаменту Охорони Культурної Спадщини про внесення павільйону «Квіти України» до реєстру пам’яток. А 28 липня архітектор будівлі програв у суді про авторське право, суддя ухвалив рішення на користь забудовника. Натомість архітектор подав апеляцію, однак суд не задовольнив її.

Фото: «Зберегти Квіти України»

Опубліковано: 13 червня 2023
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