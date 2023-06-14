Куди піти у Києві 16-18 червня: концерти Alyona Alyona і Jerry Heil, виставка сестер Фельдман та кіно просто неба

Протягом вихідних 16-18 червня у Києві пройде чимало цікавих подій, серед яких: виступи гурту "Без обмежень", концерт Jerry Heil та Alyona Alyona, вистава "Ножиці" у Театрі на Подолі, виставка картин сестер Фельдман, ярмарок "Благодійна бавовна 4.0", винна дегустація, виступ "Підпільного стендапу", а також звучатиме музика з кіно на терасі River Mall.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

До 27 липня у Ya Gallery Kyiv проходитиме виставка сестер Фельдман під назвою "Вихід у місто".

На прикладі картин з виставки помічаєш, що ми всі бачимо місто по-різному, що будівлі в залежності від світла змінюють не тільки свій колір та що зайшовши з іншої вулиці, простір в свідомості транслюється по-іншому. Це заклик досліджувати територію та знаходити щось особливе для себе.

Ціна: вхід вільний

Де: Ya Gallery Kyiv, вулиця Хорива 49 б.

Коли: кожного дня до 23 липня з 10:00.

16 червня о 19:00 у малому залі Stereo Plaza відбудеться концерт Jerry Heil & Альона Альона.

Ціна: від 680 грн

Де: Stereo Plaza, проспект Лобановського, 119

Коли: 16 червня о 19:00

До 18 червня у Національному музеї Тараса Шевченка проходитиме виставковий проєкту «Піднятися до себе» спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.

Проєкт пропонує можливість поміркувати про пропрацювання досвіду, психологічних і соціальних проблем воєнного часу за допомогою мистецтва – малюнків Тараса Шевченка та робіт сучасних художників Антона Логова і Андрія Дудченка.

Ціна: від 100 грн

Де: Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Тараса Шевченка, 12)

Коли: кожного дня до 18 червня з 10:00

16 червня на «Поляні ВДНГ» виступить всесвітньовідомий діджей Sagan. На гостей чекає потужний та драйвовий сет від володаря двох премій Kiss FM 10Dance Awards, як кращого ремiксера року (2018) та прориву року (2016).

Ціна: вхід вільний

Де: "Поляна ВДНГ", проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 16 червня 2023, 19:00

Салон краси на Андріївському узвозі стає місцем злочину. Відому піаністку жорстоко вбивають ножицями. Під підозрою ексцентричний перукар, меркантильна асистентка, багата, але безталанна оперна діва і таємничий антиквар.

Ціна: від 450 грн

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б

Коли: 16 червня 2023, 18:00

Субота

На затишному благодійному ярмарку на Житньому ринку на гостей чекають українські бренди прикрас, одягу, декору, косметики. Також будуть присутні українські книгарні та видавництва, а також фудкорт, цікаві активності та майстер-класи.

Головна мета заходу — зібрати 120 000 гривень на радіостанції Motorola для підрозділу морської піхоти ССО.

Ціна: вхід вільний

Де: Житній ринок

Коли: 17 червня 2023 з 14:00

17 червня о 16:00 у Хвильовому виступлять виключно маріупольський склад артистів на вечорі ŲNFORM, аби зібрати кошти на підтримку постраждалим маріупольцям після російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022. Цього вечора виступатимуть: JmDasha, Pan4ez, Peshka, Decorodi, Celan, Data Molfar.

Ціна: донат від 200 грн

Де: бар Хвильовий, вулиця Верхній Вал, 18

Коли: 17 червня 2023, 16:00

SMAILOV x KURENI 17 червня з 16:00 до 22:00 - благодійна музична зустріч на користь ЗСУ і волонтерів. Цього вечора виступатимуть Smailov, та музичні продюсери і автори гарної музики, яка випускається і грає по Планеті – Dmit Kitz [Bearcast] і Nōpi [Anjunadeep].

Ціна: від 300 грн

Де: KURENІ, Паркова дорога, 4

Коли: 17 червня 2023, 16:00

Винна дегустація, на якій можна дізнатися наскільки техніка виноробства може змінити Мерло. Також можна скуштувати, здавалося б, один і той самий Піно Гріджіо, але з діаметрально протилежних країн.

Ціна: 700 грн

Де: бар Malbec, Боричів Тік, 41

Коли: 17 червня 2023, 17:00

Цього вечора виступатимуть: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Василь Байдак, Свєта Немонежина, Сергій Чирков.

Ціна: 400 грн

Де: Gulliver, Спортивна площа 1а

Коли: 17 червня, 18:30

Творчість БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відображає українську душевну красу, силу та незламність. Колектив з перших днів війни активно волонтерять, дають благодійні концерти та виступають для військових і жителів визволених міст.

Ціна: від 799 грн

Де: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16a

Коли: 17 червня 2023, 19:00

На концерті буде звучати музика з улюблених кінофільмів від найвідоміших композиторів: Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams та інші.

Ціна: від 400 грн

Де: River Mall (3 поверх ТРЦ), Дніпровська набережна 12

Коли: 17 червня 2023, 19:00

Неділя

Організатори диско-фанк вечірок VERTUHA та команда пропатріотичного квір-руху UKRAINEPRIDE об’єднуються для проведення спільного заходу. 18 червня київський клуб Closer стане місцем святкування любові, рівності та благодійності.

У музичній програмі заявлено 12 артистів, серед яких резиденти VERTUHA, запрошені діджеї та виконавці, та гість з Італії – Nick Sanfrancisco.

Ціна: від 700 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 18 червня 2023, 16:00

Фото: Ya Gallery Kyiv, Jerry Heil, Театр на Подолі, Стріха, Peshkamusic, Smailov, Unsplash\Maksym Kaharlytskyi, Свят Загайкевич, Без обмежень, Concertua, VERTUHA, Sagan