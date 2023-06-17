У Чернігові архітектори з Чилі планують відновити кінотеатр "Перемога"

У Чернігові архітектори з Чилі працюють над проєктом відновлення будівлі кінотеатру «Перемога».

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

Концепцію відбудови будівлі кінотеатру представили наприкінці минулого тижня.

Споруда має унікальну форму. ЇЇ фасад планують зберегти, додавши нові функції. Щоб залучити природне світло та відкрити вид на місто планується використати велику кількість скляних поверхонь.

Кінотеатр «Перемога» розташований поруч з Чернігівською політехнікою та довгий час не використовується за призначенням. Ще до початку повномасштабного вторгнення планувалось розширити його функціональне призначення під культурно-мистецький та навчально-науковий центр для студентів політехніки. Проте ці плани довелось відкласти. Наразі команда університету презентувала своє бачення відновлення об’єкту.

Команда чилійських архітекторів займається відновленням будівель. Зокрема тих, які були пошкоджені внаслідок дії вогню або часу. Основне завдання – зберегти їх персональну історію та роль в історії міста.

Раніше ми писали, що у Чернігові відновлюють історичну будівлю, частково зруйновану авіабомбою.

Фото: Чернігів місто легенда