Український Prom планують запустити у Румунії або Туреччині

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Валерія Гуржий
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Український Prom.ua планують найближчим часом запустити у Румунії або Туреччині.

Про це в інтерв'ю Forbs повідомив співзасновник та CEO групи компаній EVO Денис Горовий.

"Думаю, ми маємо це зробити протягом кількох місяців. Але на двох ринках одночасно ми точно не запустимося"

За його словами, вибір ринку - це комбінація того, який об’єм ринку, яка конкуренція та чи зайнята ніша.

Оскільки Prom.ua працює із малим та середнім бізнесом, то зараз у компанії дивляться скільки цих бізнесів та яка культура підприємництва в країні.

У Туреччину чи Румунію компанія буде заходити як суто онлайн-гравець, без офлайн-присутності. Це модель маркетплейса-класифайда буде надавати компаніям можливість створювати свій сайт і майданчик для продажу товарів.

Раніше ми писали, що «Нова пошта» вже цього року може відкрити власні відділення у Німеччині та Румунії.

Опубліковано: 18 червня 2023
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