Лекція Тімоті Снайдера, презентація щоденника Володимира Вакуленка: 10 подій Книжкового Арсеналу, які варто відвідати

Одинадцятий міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відбудеться з 22 по 25 червня, і на ньому заплановано близько 100 подій – дискусії, поетичні читання, кінопокази, дитяча програма й музичні події.

Крім програмних подій у лівому крилі першого поверху Мистецького Арсеналу триватиме книжковий ярмарок з відповідними секціями. Розповідаємо про найцікавіші заходи фестивалю.

«Я перетворююсь»: презентація воєнного щоденника Володимира Вакуленка

Рідні й колеги українського письменника Володимира Вакуленка, закатованого минулого року російськими окупантами у рідному селі Капітолівка на Харківщині, вперше презентують його воєнний щоденник. Захід відбувається у межах спеціальної програми Українського ПЕН «Пам’ять говорить» спільно з Харківським літературним музеєм та видавництвом «Vivat».

Чому варто відвідати

«Це не просто данина пам’яті, це свідчення, які допоможуть знову й знову нагадувати світу про злочини Росії і вимагати покарання для організаторів геноциду», - кажуть куратори програми Українського ПЕН.

Коли: 22 червня, 17.45

Де: Сцена #2

Дискусія «Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання»

Диспут на задану тему за участю міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, видавця Олександра Красовицького, президента української асоціації видавці та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, підприємця Валерія Пекаря.

Чому варто відвідати

Чудова нагода дізнатися з першоджерел, що відбувається з книговиданням в Україні, якими є плани та політики держави у цьому питанні і поставити необхідні питання з цього приводу, наприклад, самому міністру.

Коли: 23 червня, 15.00

Де: Лекторій

«Незламні бібліотеки»: подія солідарності з українськими бібліотеками, що постраждали через російську агресію

На фестиваль запрошено працівників бібліотек, які постраждали від російських обстрілів і нині потребують підтримки. У заході беруть участь працівники бібліотек Нікополя, Чернігова, Запоріжжя, Херсону. Під час зустрічі буде проведено збір нових книжок для бібліотек.

Чому варто відвідати

Щоб не лише почути історії незламних українських книгозбірень, а й долучитися до збору книжок.

Коли: 23 червня, 15.00

Де: Сцена #2

«Поміж сирен»: літературно-музична презентація антології нових віршів війни

Власне нова поезія війни у виконанні лауреатки премії Конрада Вікторії Амеліної, письменниці та журналістки Світлани Поваляєвої, поета Дмитра Лазуткіна, поетки та перекладачки Юлії Мусаковської, а також у супроводі сучасних українських музикантів.

Чому варто відвідати

«Пам’ять говорить голосами наших письменників, вона, зокрема, звучить у нових віршах війни. У них – наш біль, наш спротив, наша лють і наша любов», - кажуть куратори програми Українського ПЕН.

Коли: 24 червня, 19.00

Де: Вулична сцена

Дискусія «Women’s voices. Розповідь-сповідь звільнених бранок про російський полон»

За сприяння Центру громадянських свобод дискусія на непросту, але важливу тему, у якій беруть участь полонені росіянами військова медикиня Мар’яна Мамонова, вчителька з Чернігівщини Вікторія Андруша, правозахисниця з Донеччини Людмила Гусейнова.

Чому варто відвідати

Щоб не забувати якою ціною продовжується наше життя, віддати шану мужнім жінкам, які довгий час перебували у нелюдських умовах ворожого полону (одна з них, Мар’яна Мамонова, будучи вагітною) та прийти до нового рівня розуміння, з яким ворогом ми маємо справу.

Коли: 24 червня, 11.00

Де: Сцена #2

Онлайн-лекція Тімоті Снайдера «Чому свобода значить більше за все»

Лекція американського історика, співголови проєкту Documenting Ukraine Інституту гуманітарних наук у Відні, який з перших днів війни підтримує Україну.

Чому варто відвідати

Прекрасна нагода побувати, хоч і онлайн, на лекції відомого та популярного в Україні історика, та почути його роздуми про вибір між свободою та безпекою. І, можливо, отримати відповідь на питання чому ці речі взаємовиключні, а не взаємозалежні.

Коли: 23 червня, 17.00

Де: Сцена #1

«Війна за реальність триває»

Публічне інтерв’ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Чому варто відвідати

Нагода дізнатися від однієї з перших персон у державі про стійкість наших позицій на міжнародній арені, сприйняття України у світі станом на зараз і про те, на чиєму боці перевага у війні за реальність. По можливості – задати питання, що турбують.

Коли: 24 червня, 14.00

Де: Сцена #1

Дискусія «Що це за злочин, який коїть Росія?»

Відповідь на поставлене питання спробують дати британський письменник Пітер Померанцев, французький письменник Джонатан Літтелл, юрист-міжнародник Вейн Джордаш, керівник департаменту війни Генеральної прокуратури України Юрій Бєлоусов, правозахисниця Олександра Матвійчук.

Чому варто відвідати

«Мета цієї розмови – не встановити юридичну кваліфікацію злочинів, які прописані в міжнародних конвенціях, а зрозуміти природу великої війни 21 століття», - кажуть куратори Книжкового Арсеналу.

Коли: 25 червня, 14.15

Де: Сцена #1

«Живі читання з Барабукою»

У рамках програми для (про) дітей та підлітків «Коли війна не лише в книжках» та спільно з простором дитячої книги «BaraBooka» відбудеться марафон авторських читань від дитячих письменників та письменниць. Беруть участь: Слава Світова, Маша Сердюк, Таня Стус, Іван Андрусяк, Дара Корній, Сашко Лірник та інші.

Чому варто відвідати

Щоб скористатися безпечним дружнім простором для спілкування, читання та обговорення дитячих книг та історій, які пишуться і видаються в часи війни. І хіба це не нагода познайомити своїх дітей з їхніми улюбленими авторами, а також скласти списки читання на канікулах? І просто на місці ці книги придбати.

Коли: 23-25 червня – 11.00, 14.00, 15.30

Де: Майстерні.

Спеціальна програма Довженко-центру «Літературний кіноканон. Том перший»

Показ трьох українських класичних фільмів, заснованих на знакових літературних творах:

«Сон» (біографічний фільм про Тараса Шевченка) – 23 червня, 18.30;

«Вечір на Івана Купала» (екранізація однойменного оповідання Миколи Гоголя) - 24 червня, 18.30;

«Захар Беркут» - (екранізація роману Івана Франка) – 25 червня, 18.30

Чому варто відвідати

Щоб оцінити, як літературні першоджерела української класики використовувались у кінематографі, а особливо - як українським кінематографістам вдавалося виносити на екран важливі теми національної історії та питання української ідентичності.

Де: Лекторій

Вартість квитків на заходи фестивалю – 100 грн, можна придбати сімейний квиток (разовий вхід для двох дорослих та двох дітей віком від 12 років) за 300 грн, або абонемент на всі дні фестивалю за 300 грн.

Фото: Книжковий Арсенал