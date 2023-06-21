Куди піти у Києві 23-25 червня: концерт LATEXFAUNA, гаражний розпродаж та ярмарок вінілу

Протягом 23-25 червня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступи гуртів "Друга ріка" та LATEXFAUNA, стендап у Жовтневому дворику, виступ німецького техно-продюсера Томаса Шумахера у Куренях, вистава "Монологи волонтера", етномаркет у Всі.Свої та музичні хіти на даху ЦУМу.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виступ техно-продюсера Thomas Schumacher на Kureni Звукові

Протягом 23-25 червня проходитиме вечірка Kureni Звукові. На події звучатиме музика від A.Fleming b2b Runov, відомого берлінського техно-продюсера Thomas Schumacher [Berlin], Sasha Trey, Anastasia Gromova, симфонія звуків від гурту Скрябін і вокаліста Юрко Юркеш Юрченко.

Ціна: від 300 грн

Де: KURENI, Паркова дорога, 4

Коли: 23-25 червня з 16:00 до 23:00. Подробиці за посиланням

23 червня у Саду бажань на ВДНГ відбудеться концерт гурту LATEXFAUNA. Це буде концерт з рідкісними треками, такими як Поліція, Антиутопія, Австралія тощо.

Ціна: від 700 грн

Де: Сад бажань на ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1)

Коли: 23 червня 19:00

Дарʼя Мангубі буде запалювати весь Сквот своїми неймовірними гарячими та заохочуючим до танцю, треками. Гості можуть лишити вільний донат, який передадуть 25 окремому стрілецькому батальйону, що наразі перебуває на східному напрямку, для купівлі авто.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b (Терещенківська 17б)

Коли: 23 червня, 19:00

У цей вечір жартуватимуть: Макс Вишинський, Настя Зухвала, Андрій Бережко, Паша Євчук.

Ціна: від 300 грн

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Коли: 23 червня, 19:30

Трагікомедія "Монологи волонтера" створена з реальних історій та випадків, розказаних авторам вистави самими волонтареми. На виставі ви будете сміятись, ностальгувати, згадувати та пишатись тим, ким ми всі є.

Ціна: від 300 грн

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса (вулиця Володимирська, 23в)

Коли: 23 червня 2023, 19:00

Субота

24–25 червня з 10:00 до 20:00 пройде Етномаркет до якого приєднається 150 талановитих українських майстрів, ремісників та мануфактур.

Ціна: вхід вільний

Де: Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Коли: 24-25 червня 2023 з 10:00 до 20:00

24 червня о 14:00 у кінотеатрі "Краків" відбудеться спецпоказ мультфільму «Мавка», а також зустріч із режисером фільму — Олегом Маламужем та виконавцем однієї з ролей, українським музикантом Фаготом.

Ціна: від 60 грн

Де: Кінотеатр "Краків" (Русанівська набережна, 12)

Коли: 24 червня 2023, 14:00

24 червня у Києві «Друга Ріка» зіграє великий сольний концерт з програмою «SUPERNATION 2013-2023». Знаково, що концерт відбудеться в концертній залі Stereo Plaza, де 9 років тому гурт презентував альбом Supernation.

Ціна: від 700 грн

Де: Stereo Plaza (пр-т. Лобановського, 119)

Коли: 24 червня 2023, 19:00

Подія "Світла класика на даху" у Києві відбудеться 24 червня о 19:00 на даху ЦУМу.

У променях заходу сонця ви почуєте музику Бетховена, Моцарта, Вівальді, Паганіні, Дебюсі, Шопена, Баха, Генделя, Гершвіна, Боккеріні, Масне та інших композиторів.

Ціна: від 350 грн

Де: ЦУМ (вулиця Хрещатик, 38)

Коли: 24 червня 2023, 19:00

Неділя

25 червня у Будинку Кіно відбудеться другий ярмарок вінілових платівок Вініл-Експрес.

На ярмарку можна буде придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців.

Ціна: Вхід вільний

Де: Будинок Кіно (вулиця Саксаганського,6)

Коли: 25 червня 2023, 11:00

25 червня в арці біля Пейзажки на Великій Житомирській відбудеться велика івент-барахолку з одягом, вінілами, квітами, портретами за донат, випічкою, діджеєм та, звісно, коктейлями.

Ціна: Вільний донат

Де: Велика Житомирська, 20

Коли: 25 червня 2023, 14:00

25 червня відомий литовський продюсер TEN WALLS aka Mario Basanov заграє благодійний лайв в артпросторі UYAVA. Підтримають іноземного гостя такі виконавці: DEENARA, VOTUMA, THE:ID.

Ціна: від 300 грн

Де: ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1)

Коли: 25 червня 2023, 14:00

25 червня відбудеться великий благодійний івент Хвильовий х ЦВІТ у форматі гараж сейлу з танцями.

Ціна: від 250 грн

Де: Хвильовий (Верхній Вал, 18)

Коли: 25 червня 2023, 14:00

Фото: Kureni, LATEXFAUNA, Дар'я Мангубі, Макс Вишинський, Всі.Свої, Друга ріка, Світлоконцерт, Ten Walls, Театр Верітас