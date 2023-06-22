Французька діджейка Kittin зіграє на благодійному рейві у Києві

1 липня в київському клубі Keller відбудеться благодійний концерт за участі французької діджейки Kittin. Усі кошти з продажу квитків, а також гонорари артистів передадуть на потреби ЗСУ і волонтерів.

Окрім Kittin, до заходу приєднаються Ana B, Eternity, Louwave and Splinter і Сергій Лещенко.

Організатори благодійного івенту — рейв-спільнота Laboratorium, «Партія рейверів» і клуб Keller.

Квитки на подію можна придбати за посиланням. Вони вартують від 400 гривень.

До того ж 30 червня французька діджейка Kittin проведе відкриту зустріч у школі електронної музики Module Exchange. Там вона розповість про власний творчий процес.