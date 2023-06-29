Продовження "Відьмака" та новий серіал Стівена Содерберга: 12 серіалів липня

Липень принесе не багато нових серіальних релізів, але глядачі нарешті дочекаються на продовження улюблених шоу.

Серед них комедійне мок’юментарі про вампірів, антологія з Деніелом Редкліфом та Стівом Бушемі, друга частина нового сезону “Відьмака”, а також серіал від Стівена Содерберга. Детальніше – в добірці БЖ.

Джек Райан

Дата виходу: 1 липня

В ролях: Джон Красінськи, Венделл Пірс, Майкл Келлі

4 сезон

В центрі сюжету шпигунського бойовика – аналітик ЦРУ Джек Райан, який почав розслідування низки махінацій. Це призвело до того, що він потрапив у заплутану велику гру, де на кону стоїть його життя. У фінальному сезоні Джек Райан зі спецагента перетвориться на замдиректора ЦРУ.

Лінкольн для адвоката

Дата виходу: 7 липня

В ролях: Мануель Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон, Енгус Семпсон, Джаз Рейкол

2 сезон

Детективний серіал “Лінкольн для адвоката”, заснований на романах Майкла Коннелі, розповідає про Міккі Холлера, адвоката з Лос-Анджелеса. Він їздить містом на задньому сидінні свого лінкольна і розв’язує найрізноманітніші судові справи. В основі нового сезону лежить четвертий роман циклу "П'ятий свідок". За сюжетом, давню клієнтку Холлера, звинувачують у вбивстві. герой береться за її справу, але згодом починає сумніватися у її невинності.

Жахіття Долорес Роуч

Дата виходу: 7 липня

В ролях: Жустіна Мачадо, Алехандро Ернандес, К. Тодд Фріман, Кіта Апдайк

1 сезон

Міні-серіал в жанрі горрор був натхненний історією “Свіні Тодда” про демона-перукаря. Головна героїня історії – Долорес, яка щойно вийшла з в’язниці. Вона влаштовується на роботу в масажний салон. Разом зі своїм другом Луїсом вони починають бізнес з продажу емпанад (пиріжкив), в яких містяться незвичні інгредієнти…

Чудотворці

Дата виходу: 11 липня

В ролях: Джеральдін Вішванатан, Деніел Редкліфф, Стів Бушемі

4 сезон

Новий сезон комедійного серіалу-антології, заснованого на новелі Саймона Річа, розповідає про співробітників Небесної канцелярії, яких грають Деніел Редкліфф та Стів Бушемі. В продовженні глядачі дізнаються про життя населення одного міста, яке пережило апокаліпсис.

Що ми робимо у тінях

Дата виходу: 13 липня

В ролях: Метт Беррі, Кайван Новак, Натасія Деметріу, Марк Прокш, Крістен Шаал, Харві Гільєн

5 сезон

Мок’юментарі, засноване на однойменному фільми Тайки Вайтіті, повертається з новим сезоном. На екранах – улюблені вампіри Стейтен-Айленду: Нандор, Лазло, Надя, Колін Робінсон та вірний помічник Гільєрмо. Власне, новий сезон продовжиться історією колишнього фамільяра Нандора Гільєрмо, який наприкінці четвертого сезону нарешті став безсмертним.

Замкнене коло

Дата виходу: 13 липня

В ролях: Клер Дейнс, Зазі Бітц, Тімоті Оліфант, Шеї Коул, Денніс Куейд, Джаррель Джером, Джеральд Джонс III

1 сезон

Відомий американський режисер Стівен Содерберг, який зняв трилогію про друзів Оушена, повертається до серіального виробництва. Детективна нуарна історія розповідає про розслідування одного викрадення. Ця справа розкриває низку таємниць, якими пов’язані між собою абсолютно різні мешканці Нью-Йорку.

Цього літа я стала вродливою

Дата виходу: 14 липня

В ролях: Лола Тан, Гевін Казаленьйо, Крістофер Брайні, Шон Кауфман

2 сезон

Заснованвй на однойменний сериї романів Дженні Хан сериал розповідає про Беллі, яка разом з родиною приїжджає на літо гостювати до друзів. Між нею та двома братами виникає любовний трикутник, в якому Беллі не може зробити вибір між хлопцями. В новому сезоні глядачі продовжать спостерігати за підлітковою історією закоханості.

Фундація

Дата виходу: 14 липня

В ролях: Лі Пейс, Леа Харві, Джаред Харріс, Лаура Бірн, Лу Льобелл, Терренс Манн

2 сезон

“Фундація” – науково-фантастичний телесеріал за мотивами однойменного циклу романів Айзека Азімова. В центрі історії знаходиться науковець Гері Селдон, який з’ясував, що дуже скоро Галактична імперія буде зруйнована. За це відкриття чиновники відправили героя на нежилу планету Термінус. Але вчений знаходить вихід і створює тут організацію з подолання катастрофи.

Спецназ: Левиця

Дата виходу: 23 липня

В ролях: Зої Салдана, Лайсла Де Олівейра, Дейв Еннейбл, Джона Уортон, Ніколь Кідман, Морган Фріман

1 сезон

Шпигунський серіал розповідає про жіночий підрозділ в ЦРУ, основне завдання якого – руйнувати плани ворога зсередини. Головна героїня Джо намагається поєднувати роботу та особисте життя, але це доволі складно, адже зараз вона працює над запобіганням наступної терористичної загрози.

Скрегіт металу

Дата виходу: 27 липня

В ролях: Ентоні Макі, Стефані Беатріз, Шелл Рамос, Таж Воханс, Джаред Банкенс

1 сезон

Комедійний бойовик знятий за мотивами серії однойменних відеоігор. Дія розгортається у постапокаліптичній Америці майбутнього. В центрі сюжету – молочник Ентоні, якому для того, аби залишитися живим, потрібно перевезти секретний вантаж, щоб його не спіймали вороги.

Відьмак

Дата виходу: 27 липня

В ролях: Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Джоі Беті, Імона Феррен, Кессі Клер

3 сезон (2 частина)

У липні виходить довгоочікувана друга частина третього сезону “Відьмака”. Заснований на романі “Кров ельфів” та однойменній відеогрі серіал розповідає про мисливця-мандрівника Геральта, який полює на чудовиськ. Герой намагається всіма силами й засобами захистити свою сім’ю, хоча ризикує втратити все.

Добрі передвісники

Дата виходу: 28 липня

В ролях: Майкл Шин, Девід Теннант, Джон Хамм, Міранда Річардсон, Меггі Сервіс, Дерек Джакобі

2 сезон

Нарешті ми дочекались на продовження неймовірної історії, написаної Нілом Гейманом та Террі Пратчеттом. Головні герої серіалу – янгол Азірафаель та демон Кроулі. Вони вже давно живуть на землі і чекають на появу Антихриста. Новий сезон виходить за межі оригінальної історії і буде зосереджений на специфічні дружбі героїв.