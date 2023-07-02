Цього року на 8 вулицях Києва з'являться велодоріжки: де саме

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Валерія Гуржий
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Цього року Київавтодор планує облаштувати велодоріжки на 8 вулицях, які розташовані, як у центрі Києва так і на лівому березі.

Про це повідомила заступниця начальника управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури Дар’я Данилюк, пише "Вечірній Київ".

Йдеться про вулиці Арсенальна, Тампере, Вифлеємська, Гонти, Катерини Білокур, Червоноткацька, Миколи Кибальчича та Івана Микитенка (від вулиці Остафія Дашкевича до вулиці Братиславської).

На цих вулицях оновлять схеми організації дорожнього руху з урахуванням веломережі. Також працівники Київавтодору нанесуть оновлену розмітку веломережі та відповідні дорожні знаки. Загалом облаштують близько 14 кілометрів веломережі.

Також цього року під час капітальних та середніх ремонтів буде встановлено ще 30 кілометрів веломережі.

Раніше ми писали, що компанія Glovo планує створити перший у Києві та Україні перехоплювальний велопаркінг біля станції метро «Почайна».

Фото: Unsplash\Markus Spiske

Опубліковано: 02 липня 2023
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