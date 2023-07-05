FlixBus запустив маршрут з України до аеропорту Кракова та Катовіце

Автобусний перевізник FlixBus запустив новий маршрут з Трускавця до Катовіце, який проходить через Львів і краківський аеропорт.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Рейс також проходить через українські міста Дрогобич і Стрий і через польські міста Жешув і Тарнув.

Раніше до аеропорту «Краків-Баліце ім. Іоана Павла ІІ» можна було доїхати лише рейсом із пересадкою.

Відправлення відбуваються щоденно: з Трускавця – о 18:35, зі Стрийського автовокзалу Львова – о 20:40, з львівського автовокзалу «Двірцевий» – о 21:15. Прибуття до Кракова о 5:45 наступного дня, до аеропорту Кракова – о 6:20, до Катовіце – о 7:30 ранку.

Відправлення в зворотному напрямку з Катовіце – о 22:05, з аеропорту Кракова о 23:15, з автовокзалу Кракова – о 23:50. Прибуття до автовокзалу «Двірцевий» у Львові о 9:20, до Стрийського о 9:55, і до Трускавця о 12:00.

Перший рейс відбудеться 14 липня. Квитки можна забронювати на сайті або через мобільний застосунок FlixBus.

Нагадаємо, FlixBus також має також рейси до аеропорту ім. Ференца Ліста в Будапешті та до варшавських аеропортів ім. Шопена та «Модлін».