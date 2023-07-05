«Кураж» проведуть вдруге за літо: де і коли

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Марія Іващук
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Благодійну барахолку «Кураж» проведуть вдруге за літо. Захід відбудеться 29-30 липня на локації Garage, повідомила засновниця проєкту Альона Гудкова.

Увесь прибуток передадуть на благодійність.

«Ми подумали і вирішили, що поки є сили, підтримка та натхнення, маємо робити "Кураж", щоб допомогти ще більше», – йдеться у дописі.

Барахолку розмістять усередині павільйону. На території Garage також працюватиме пекарня Bakehouse, поруч облаштують столи для пінг-понгу.

Ціна: 250 грн. Для військових, людей з інвалідністю, вагітних жінок, дітей до 12 років, а також літніх людей – безоплатно
Де: вул. Межигірська, 82
Коли: 29-30 липня, 12:00-22:00
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Фото: ГО «Кожен спроможний»

Опубліковано: 05 липня 2023
кураж
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