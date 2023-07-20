7 етносадиб, де можна відпочити від міста

Відпочинок в етносадибі – це можливість пожити в селі чи на хуторі в автентичних будинках минулого століття і зануритись глибше в українські традиції. Глиняні хати під очеретяною стріхою, традиційні печі, страви за козацькими традиціями й домашня городина – все це допоможе відновити сили, якщо хочеться вирватись ненадовго із міста.

Вишнева садиба

Опішня, Полтавська область

Садиба поєднує традиційний побут і сучасні зручності, як-от нова душова і побутова техніка. Вона розташована в долині річки Ворскла, поряд із Диканькою.

Сама хатинка створена з дерева, глини, очерету. В ній зберегли автентичні віконні рами, двері, балки, піч, що передають знання про побут наших предків.

Ванна кімната сучасна,проте, як кажуть власники, виконана з ексклюзивної плитки старої опішнянської форми. Будинок оснащений кондиціонером і теплою підлогою для прохолодного сезону.

У Вишневій садибі можна скуштувати традиційні страви української кухні, які готує місцева господиня, наприклад, качану кашу, вареники, галушки, крученики з чорносливом, печеню в горщику. Їжу подають у традиційному посуді. Також є можливість приготувати самостійно їжу на кухні в оселі чи на облаштованому мангалі.

Вартість: 2500–2900 гривень за добу (знижка -50% військовим)

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Соколиний хутір

Петрушівка, Чернігівська область

Агротуристичний комплекс розташований у лісостеповій зоні на березі річки Смош. На Соколиному хуторі — шість гостьових садиб. Дві з них віком по 200 років. В інтер’єрі відтворений побут родини писаря, який походив з козацької родини. Одна садиба має дві кімнати та 6 спальних місць, інша – 3 кімнати і 7 спальних місць.

Є всі зручності — санвузол, бойлер, холодильник, електрочайник, інтернет. Гості можуть скуштувати тут страви за козацькими рецептами, як-от куліш, козацьку картоплю, реберця, наваристий борщ та вареники від господині. Овочі та фрукти вирощують спеціально для хутора односельчани.

Усі гості можуть вільно користуватися приватним пляжем.

Вартість: 1800 грн за двох людей у будинках зі зручностями, у будинку без туалету та душу – 1200-1300 грн

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Хата біля річки

Маліївка, Хмельницька область

Це традиційна подільська «хата на дві половини», якій понад 100 років. Там дві кімнати, дві печі, є одне односпальне та два двоспальні ліжка.

У глиняному будинку прохолодно вдень і свіжо уночі, кажуть власники. Є зручності, гарячий душ, вбиральня, можна користуватись посудом, мангалом. Є басейн та чан.

“Садиба «Хата біля річки» - особлива місцина зі збереженою автентичністю, настроєм, запахом та струмком з кришталевою водою прямо на території”, – розповідають власники.

Можливе проживання з ночівлею або відпочинок у чані. Неподалік розташований палац Орловських 1788 року.

Вартість: до вересня діє спеціальна пропозиція – 800 грн за першу добу. Наступні – по 600 грн

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Мальва Озерна та Мальва Горішня

Миколаївка, Черкаська область

Мальва Озерна та Мальва Горішня – ще один варіант зеленого туризму у сільській місцевості. Садиби розташовані поряд із річкою Рось.

Мальва Горішня – реставрований будинок в традиційному народному стилі зі збереженими хазяйськими будовами. Розрахований на чотирьох людей. Будинок описують як приклад побуту заможної сільської родини.

Мальва Озерна підійде для відпочинку до 12 людей, проте має всього 4 спальних місця. Садиба «захована» між ставком і пагорбом із яблуневим садом.

В еко-комплексі використали оздоблення з натуральних матеріалів: дерева, глини, вапна. Відновили антикварні меблі, зберегли піч, лежанку та груби.

“У нас ви не побачите шпалер, кондиціонерів, пластику та інших штучних продуктів сучасного світу”, – кажуть у комплексі.

У садибі готують традиційні страви на живому вогні, які подають у глиняному посуді. Можна замовити спеціальне меню: пісне чи вегетаріанське. Також можна замовити органічні овочі з теплиці, м’ясо та козине молоко.

Вартість: 2000-2500 грн за добу

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Бабусина Хатка

Ліпляве, Черкаська область

Комплекс «Бабусина Хатка» складається з двох хатинок по сусідству. В старенькій хатинці, якій понад 120 років, можна відчути дух автентики. Її не удосконалюють і там відсутнє світло, використовують виключно свічки.

Сусідня хатинка розрахована для ночівлі в більш комфортних умовах. Хатинка відновлена, але у витриманому етнічному стилі. Всі зручності є.

Біля хатинок є сосновий ліс та озеро. Можна полінуватися в гамаку, приготувати страви на мангалі чи поїхати на екскурсію в сусіднє місто Канів, що в 12 кілометрах від комплексу.

Вартість: 1500 грн за добу

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Старий Мохнач

Старий Мохнач, Черкаської області

Село Старий Мохнач знаходиться на межі Полтавської та Черкаської областей на березі Сули.

Старовинна глиняна хата з очеретяним дахом має дві кімнати. Вона оздоблена старовинними предметами побуту в поєднанні з сучасною кухнею з електроплитою, електрочайником та санвузлом з душем.

Вартість: 1000 грн за добу, від двох діб – 900 грн/ніч

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Старий хутір

Опішня, Полтавська область

В етнокомплексі є хати різного віку. Найстарша – 1914 року. Також є хата 1960 року для повного усамітнення, адже вона розташована подалі від інших.

У будинках є душ і туалет, а також побутова техніка та інтернет. Також збереглись печі з лежанками, ліжка 1930-х років, глиняний посуд місцевих майстрів.

Біля Опішні поблизу є річка Ворскла. Також поряд – ліс і джерело. На території працює лазня і прокат велосипедів.

Можна приїздити з домашніми тваринами.