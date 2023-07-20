В Україні випустять артбук із фотографіями автентичних сільських хат

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Ірина Маймур
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Видавництво «Човен» випустить артбук від Old Khata Project зі світлинами автентичних сільських хат. Фотокнига називатиметься Old Khata Book.

Про це повідомляє пресслужба видавництва.

Old Khata Book — це фотокнига про хати й людей. Саме тако її описують авторки видання фотографка Анна Ільченко та журналістка Світлана Ославська.

У 2020–2023 роках вони об’їхали майже сто сіл України від Закарпаття до Луганщини й від Полісся до Херсонщини. Під час експедицій авторки фіксували на фото сільські хати, адже цей пласт української культури наразі зникає, і записували те, що говорять їхні господарі.

До фотокниги увійшли вибрані світлини і фрагменти інтерв’ю українською (зі збереженими діалектами) та англійською мовами.

Передзмовити Old Khata Book можна буде в серпні.

Фото: Old Khata Project

Опубліковано: 20 липня 2023
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