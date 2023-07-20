В Україні випустять артбук із фотографіями автентичних сільських хат

Видавництво «Човен» випустить артбук від Old Khata Project зі світлинами автентичних сільських хат. Фотокнига називатиметься Old Khata Book.

Про це повідомляє пресслужба видавництва.

Old Khata Book — це фотокнига про хати й людей. Саме тако її описують авторки видання фотографка Анна Ільченко та журналістка Світлана Ославська.

У 2020–2023 роках вони об’їхали майже сто сіл України від Закарпаття до Луганщини й від Полісся до Херсонщини. Під час експедицій авторки фіксували на фото сільські хати, адже цей пласт української культури наразі зникає, і записували те, що говорять їхні господарі.

До фотокниги увійшли вибрані світлини і фрагменти інтерв’ю українською (зі збереженими діалектами) та англійською мовами.

Передзмовити Old Khata Book можна буде в серпні.

Фото: Old Khata Project