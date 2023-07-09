Дивіться, як реставрували стару хатинку у Поморянах

Ініціатива “Спадщина UA”, що займається відновленням старих будівель, показала відреставровану ціанову хатинку в Поморянах, що на Львівщині.

Хатка післявоєнна, глиновалькована, гарно розташована посеред великої, залитої сонцем рівної ділянки, в затінку старих яблунь, вишень та винограду.

У будиночку є велика спальня-вітальня, кухня та коридор, який частково пристосували під санвузол. Всі вікна в будинку замінені на нові дерев’яні виробництва місцевих майстрів, бо рідні, на жаль, вберегти не вдалося.

З комунікацій: замінено електричний ввід в будинок, встановлено новий зовнішній лічильник та проведено внутрішні сантехнічні комунікації на воду в кухні, а також душ, туалет та бойлер в коридорі.

Зовнішніх комунікацій наразі нема, але практика показує, що потім їх доробляють на прохання господарів. Можуть встановити зовнішню каналізацію, водопостачання. Хатинка опалюється двома гарними пічками на дровах.

Продовженням хатинки є велика стодола, що може бути використана як майстерня, гараж чи з часом також бути пристосована під житлові функції. На ділянці - ще один бонус для зберігання всілякого добра - цегляна господарська споруда.

Розташована хатка неподалік центру села при центральній вулиці, але так добре сидить в глибині ділянки, що відчуваєш ізоляцію від світу і тишу. Зате всі переваги цивілізації - поряд: продуктовий і господарський магазини, аптека і дитячий майданчик, сільська рада та автобусна зупинка - все на відстані 200 метрів.

Загальна площа будинку - 36,4 кв.м., в т.ч., кімната - 22,2 кв.м., кухня - 9,2 кв.м., коридор з санвузлом - 5,0 кв.м. Площа земельної ділянки - 11 сотих. Вартість - 7950 USD.