Ryanair інвестує $3 мільярди у відновлення українського ринку авіаперевезень

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Марія Іващук
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Авіакомпанія Ryanair планує інвестувати у відновлення української авіаційної галузі $3 мільярди.

Про це повідомили пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у підсумку зустрічі із делегацією Ryanair, яка прибула до України.

Інвестиційний план включає базування до 30 нових літаків Boeing 737 MAX вартістю понад 3 мільярди доларів США в аеропортах Києва, Львова та Одеси.

“Таким чином українські громадяни зможуть мати доступ до найнижчих цін на авіаквитки в Європі”, – йдеться в повідомленні.

Також план передбачає, що протягом 8 тижнів після відновлення повітряного простору України Ryanair повернеться з рейсами за низькими тарифами.

Це дозволить виконувати 600 рейсів щотижня з головних аеропортів України за 75 напрямками до 20 столиць країн-членів ЄС.

У компанії також зазначили, що після відновлення інфраструктури аеропортів Харкова та Херсона, Ryanair повернеться і до цих міст.

Фото: Kevin Hackert/Unsplash

Опубліковано: 21 липня 2023
Ryanair
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