У Києві повертають оплату за паркування

У понеділок, 24 липня оплата паркування відновиться в місті та повернеться у застосунок "Київ Цифровий".

Оплатити паркування можна у застосунку у розділі «Погодинне паркування». Воно коштує від 5 до 35 гривень, в залежності від зони паркування. Також можна придбати паркувальний абонемент у розділі "Сервіси водія".

Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.

Раніше ми писали, що через те, що «Київтранспарксервіс» не уклав договір про проведення платежів за паркування, Київ за три місяці втратив 50 млн гривень.

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