Через безкоштовне паркування Київ за три місяці втратив 50 млн гривень

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Ірина Маймур
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Через те, що «Київтранспарксервіс» не уклав договір про проведення платежів за паркування, Київ за три місяці втратив 50 млн гривень.

Про це повідомляє київський активіст Сергій Пасюта.

Він зазначає, що відбулося вже декілька тендерів, однак переможця так і не визначили.

За результатами останнього тендеру 5 червня мали оголосити про намір укласти договір із переможцем. Однак станом на 10 липня договір так і не уклали.

Нагадаємо, що цьогоріч Київ планував отримати 200 млн гривень з платних паркінгів. Відтак за три місяці простою місто втратило вже 50 млн гривень.

Фото: Stockholm Paris Studio/Unsplash

Опубліковано: 10 липня 2023
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