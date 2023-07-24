Український екостартап Releaf Paper запускає завод у Франції

Український стартап Releaf Paper, який розробив технологію виробництва екологічного чистого паперу з опалого листя, запускає завод у Франції.

Про це повідомляє Foodbev.com.

Завод з виробництва екопакування з опалого листя має запрацювати до кінця 2024 року. Він буде здатен переробляти до 10 тисяч тонн сировини на рік.

Упродовж п’яти років Releaf Paper хоче придбати ще щонайменше три заводи у Європі. Також стартап планує розміщувати заводи в Північній Америці, Японії та Південній Кореї.

Нагадаємо, що стартап Releaf Paper у 2020 році заснував школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Він розробив технологію виробництва екологічного паперу з опалого листя RE-leaf. Уже у 2021 році компанія почала продавати свою паперову продукцію з опалого листя в промислових масштабах. Роботи велися на базі Житомирського картонного комбінату.

2022 року екостартап виграв грант від Єврокомісії в розмірі 2,5 млн євро на будівництво свого заводу. Повна вартість будівництва перевищили кошти гранту на 1 млн євро, тому українці додатково взяли кредит в одному з французьких банків.

До того ж стартап отримав рекомендації на подальші інвестиції від Єврокомісії на ще два заводи загальною сумою щонайменше €8 млн. Їх схвалять окремо.

Фото: Releaf Paper