Київ збільшить фінансування сил оборони до 5 млрд гривень

Київрада збільшить фінансування сил оборони міста до 5 млрд гривень у 2023 році.

Про це йдеться на сайті КМДА.

«Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих у територіальній громаді, або тих, що внесені до сил та засобів оборони міста, про бюджет якого йдеться", - сказав Віталій Кличко.

Він нагадав, що минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва виділили з бюджету столиці майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року – понад 380 мільйонів. Тобто, загалом – понад 1,2 мільярда. Ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Також столиця передає бійцям на передову допомогу, яку залучає від міжнародних партнерів. Зокрема – автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки, продукти харчування та засоби гігієни.

Фото: Міноборони