Відреставровані «Тіні забутих предків» покажуть на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському кінофестивалі покажуть відреставровану стрічку українсько-вірменського режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Фільм зняли в 1964 році на кіностудії імені Олександра Довженка.

Про це повідомив кінознавець, ексочільник «Довженко-Центру» Іван Козленко.

«Тіні забутих предків» увійшли до програми Venice Classics.

Показ приурочили до 100-ліття Сергія Параджанова. Уперше в історії українську кінокласику покажуть в офіційній ретроспективній програмі кінофестивалю класу «А», зазначив Козленко.

У Венеції можна буде побачити відреставровану стрічку 2012 року. На думку Козленка, саме ця версія «зберегла автентичну колористику та м’якість тону еталонної позитивної копії фільму, що зберігається в Довженко-Центрі».

Фото: кадр із фільму «Тіні забутих предків»