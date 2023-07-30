У "Київрекламі" показали, який вигляд можуть мати вивіски за новими правилами

У "Київрекламі" наочний приклад можливих змін до Порядку розміщення вивісок у місті Києві.

Зміни до правил передбачають встановлення вимог до відстані між конструкціями для одного власника. Це допоможе уникнути перенасичення вивісками фасадів будівель.

Раніше такі обмеження не були передбачені, що давало можливість власникам розміщувати кілька конструкцій площею до 3 м² розташованих поруч одна до одної. Це могло спричинити майже повне перекриття вивісками значної частини фасаду.

Крім того, змінами передбачена вимога до типу вивісок у вікнах, вітринах та на прозорій частині вхідних дверей.Так, за новими правилами конструкцію на площині вікна можливо буде розмістити виключно у формі окремих об'ємно-просторових літер.

Фото: КП "Київреклама"