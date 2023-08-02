Куди піти у Києві 4-6 серпня: виступи Скай та Bahroma, лютий розпродаж та книжковий пікнік

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Валерія Гуржий
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Протягом 4-6 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ гурту Скай у Куренях та Bahroma в арт-просторі Uyava, книжковий пікнік у Арт-заводі Платформа, благодійний лютий розпродаж, вініловий ярмарок та вистава Цар Едіп у Театрі на Подолі.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Стендап вечірка

У цей вечір виступатимуть: Ганна Кочегура, Лана Чубаха, Катерина Федоркова, Марія Латарія, Марина Фіщук.

Ціна: від 250 грн
Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15
Коли: 4 серпня 18:30

Цар Едіп в театрі на Подолі

П’єса є також одним із перших детективів в історії. Оскільки рушій сюжету головний герой, який як відповідальний правитель, мусить позбавити свою державу від напасті – знайти та покарати вбивцю.

Едіп – самовільний вигнанець, він покинув царство батька свого, аби вберегтися від страшного пророцтва, що вб’є він отця свого й одружиться із матінкою своєю.

Ціна: від 250 грн
Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б
Коли: 4 серпня 18:00

Субота

Благодійний лютий розпродаж у Hill Bar

На вас чекають чоловічий та жіночий одяг, аксесуари, взуття, біжутерія, товари для дому і ще 1000 дрібниць, які вам точно потрібні. Щось нове, щось вживане, але все в чудовому стані і шось навіть безкоштовно.

Ціна: вхід вільний
Де: Hill Bar, вулиця Лютеранська, 6
Коли: 5-6 серпня з 11:00

Благодійний вініл-ярмарок

5 серпня відбудеться благодійний ярмарок вінілових платівок. Благодійна мета заходу - збір коштів для притулок для тварин Cats On Mars.

Ціна: вхід вільний
Де: БТД (Бар Твоїх Друзів)
Коли: 5 серпня з 12:00

Книжковий Picnic

На локації буде ярмарок, де можна буде обрати книги різних жанрів і тематик, включаючи художню, бізнес літературу, дитячі книги, поезію, мемуари та інші.

Буде затишна BBQ зона та фуд-корти, де ви зможете насолодитися різноманітною їжею та свіжим повітрям. Ще буде камерна сцена, кінотеатр під відкритим небом, улюблені майстер-класи, консультації нумеролога та астролога, велика дитяча зона, яку так полюбили маленькі відвідувачі.

Також можна буде долучитися до допомоги у зоні благодійності або взяти участь в аукціонах та майстер-класах від громадських і благодійних організацій.

Ціна: 200 грн
Де: Арт-завод Платформа
Коли: 5- 6 серпня з 12:00

Вечірка у Keller

Фінальна "Хованка" відбудеться у Keller 5 серпня. Лайнап: Binary Energy, Manitu, Taqaddam, RB4K, Igor Zadorozhnyi, TRNGLM, Dj Did3000, Yureeq, Dub.in.Sky, eazee, Aerobiica.

Ціна: від 400 грн
Де: Keller, вулиця Кирилівська, 71
Коли: 5 серпня з 15:00

Вечірка у Closer

Цими вихідними у Closer відбуватимуться вечірки. У суботу вистпулять: XDB, Recid, Igor Glushko. У неділю – Shyvkin, Sergen Makaren, Kava.

Ціна: від 250 грн
Де: Closer, вулиця Нижньоюрківська, 31
Коли: 5-6 серпня з 16:00

Вечір поезії та вина

Чарівна любовна лірика українських письменників у виконанні народної артистки України Анжеліки Гирич та актора театра та кіно Андрія Волошина зачарує вас. Магія звуків фортепіано та келих вина створять атмосферу цього вечора і ви поринете у світ поезії та емоцій.

Ціна: вхід вільний
Де: Театр "Сузір'я", Ярославів Вал, 14 б.
Коли: 5 серпня 18:00

Неділя

Bahroma, Renie Cares та Ingret у просторі Uyava

6 серпня відбудуться виступи Bahroma, Renie Cares та Ingret у просторі Uyava. Також підтримає виступ київський Electronic music DJ & producer.

Ціна: 400 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 6 серпня 17:00

Merry Mary у Squat

У дворику Squat виступить Merry Mary - акустика, й джаз із віртуозною скрипкою. Всі донати відправлять на терміновий збір пораненому бійцю механізованої роти.

Ціна: донат
Де: Squat, вулиця Терещенківська 17б
Коли: 6 серпня 17:00

Скай та Enleo у Куренях

Перед гуртом Скай виступить Enleo – молодий представник українського шоу-бізу, відомий як Микита Леонтьєв. Цей концерт є благодійним, адже на ньому збирають на дрон DJI Mavic 3 для Добровольчого Чеченського батальону імені Шейха Мансура.

Ціна: від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 6 серпня 19:00

Найгарніша музика з кіно на даху Gulliver

На даху Gulliver звучатимуть саундтреки з улюблених фільмів. Оркестр виконуватиме музику з відомих кінострічок («Індіана Джонс», «Амелі», «Шерлок Голмс», «Інтерстеллар» та багато інших).

Частина коштів від продажу квитків відправиться фонду Helper, який зараз займається допомогою потерпілим внаслідок трагедії в Херсонській області. Крім цього, на заході проходитиме благодійній аукціон, до якиого можуть долучитися глядачі.

Ціна: від 300 грн
Де: Gulliver
Коли: 6 серпня 19:30

Фото: Підпільний стендап, Театр на Подолі, Лютий розпродаж, Unsplash\Ян Копржива, Unsplash\Thought Catalog, Keller, Unsplash\Brandi Redd, Bahroma, Скай

Опубліковано: 02 серпня 2023
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