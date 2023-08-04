UAnimals створили платформу донорства крові для тварин

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Марія Іващук
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Зоозахисна організація UAnimals запустила платформу донорства крові для тварин.

Нею зможуть скористатися ті, хто потребує переливання крові для своєї тварини, а також ті, хто готовий долучити свою тварину до донорства.

“Ми вирішили запустити платформу донорства, бо знаємо, що іноді переливання крові — єдиний шанс урятувати життя тварини. Переливання буває необхідне після травм, отруєнь, інфекційних хвороб”, — кажуть у команді зоозахисної організації.

На платформі відбуватиметься лише пошук контактів донорів та реципієнтів. Подальше спілкування і всі медичні процедури, пов’язані з донорством, люди будуть організовувати самостійно.

Залишити заявку до 1 вересня можуть лише власники потенційних тварин-донорів. Після цього команда почне приймати заявки від тих, хто шукає донорів.

На сайті платформи є вся необхідна інформація про те, які тварини можуть стати донорами і які обстеження варто провести.


Опубліковано: 04 серпня 2023
UAnimals
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