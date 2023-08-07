У Києві побудують перший в Україні Дім Рональда МакДональда

Перший Дім Рональда МакДональда в Україні збудують в Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охматдит".
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Саме в цьому медзакладі щорічно проходять лікування до 20 тис. дітей з усієї країни та здійснюється близько 10 тис. операцій.
Планується реконструкція зі збільшенням площі будівлі, яка зараз не використовується в лікувальному процесі до 3 500 кв. м та створення 50 кімнат, де родини дітей, які проходять лікування у лікарні, перебуватимуть безоплатно.
"Для дітей, які лікуються від тяжких хвороб, дуже важливо, щоб близькі були поруч. Якщо лікування проходить далеко від дому, це додаткове навантаження для родини", - сказав міністр Віктор Ляшко.
Проєкт Фундація Дім Рональда МакДональда дає можливість сімʼї безоплатно проживати поруч під час перебування дитини в медичному закладі.
Фундація Ronald McDonald House Charities (RMHC) — благодійна організація, діяльність якої направлена на створення будинків та кімнат для сімей тяжко хворих дітей, що перебувають на лікуванні далеко від рідного дому, щоб вони могли бути поряд.
Фото: МОЗ